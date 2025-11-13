Kazne za one koji 'pljuju' po braniteljima? 'Zašto me sotoniziraju, zašto me progone?'

Zbog zasluga branitelja, važno je da razmotri zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu, poručili su vladajući u saboru. "Nitko se nije osvrtao na Deklaraciju kad je netko upotrebljavao najgrublje izraze, vrijeđanja, omalovažavanja, pljuvanja pa tako i proglašenja da smo agresori u Bosni Hercegovini", rekao je predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane Josip Đakić.

Đakić smatra da sve deklaracije treba uvrstiti u Kazneni zakon i propisati sankcije. A predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, Zorica Gregurić, koja je inicijator ideje, da se deklaracija pretvori u zakon pa dodaje: "Ovaj zakon ne bi bio usmjeren protiv slobode mišljenja, nego bi imao cilj zaštiti povijesnu istinu".

'Oluju uspoređuju s Hamasom'

Na okruglom stolu vladajući su nabrajali uvrede na račun rata i branitelja. "Ne može se dogoditi da određeni zastupnici kažu da je predsjednik Tuđman karcinom hrvatskog društva", rekao je HDZ-ov zastupnik Ante Deur, dok Đakić podsjeća na: "Gnjusne izjave koje su izjavili i Pusićka i Mesić i Milanović i Dežulović i ostali". Zastupnik Domovinskog pokreta, Predrag Mišić, pak navodi izjavu koju je nedavno, kako kaže, čuo: "Najčasniju vojno-redarstvenu akciju uspoređuju nedavno s Hamasom.

Na okrugli stol pozvani su i branitelji. Pa i bivši ministar Mijo Crnoja, koji je nakon šest dana morao napustiti funkciju, jer na zemljištu koje je dobio nije sagradio kuću što je morao. Crnoja se pita: "Ako sam bio branitelj zašto me se vrijeđa? Zašto me se sotonizira, zašto me se progoni? Zbog čega? Zato što sam branio svoj dom".

Zakoni koji štite prava branitelja

Iz redova oporbe u raspravu se uključio samo SDP. Protiv su ozakonjenja Deklaracije o Domovinskom ratu, koja je inače donesena za vrijeme njihova premijera Ivice Račana. Postoje zakoni koji štite prava branitelja, objašnjavaju.

"Ne vidimo sad da je i na koji način ugrožene vrijednosti i dignitet i sve ono što Domovinski rat znači", kaže zastupnica Martina Vlašić Iljkić. U SDP-u podsjećaju da postoji i Deklaracija o antifašizmu, Arsen Bauk se konstatira: "Abolirali smo ljude koji su pucali, a sad bi kažnjavali ljude koji nešto kažu".

U ministarstvima pravosuđa i branitelja poručili su da i sada postoji jasna zakonska regulativa, ali da su spremni razmotriti i ovaj prijedlog.