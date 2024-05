Nova Vlada bit će ipak bez SDSS-a. Kako RTL neslužbeno doznaje, HDZ je popustio pod pritiscima Domovinskog pokreta te namjerava formirati većinu bez predstavnika srpske manjine.

Nova runda skrivenih pregovora održana je u petak u Sotinu. I konačno je donijela približavanje u stavovima za formiranje Vlade. Igor Peternel iz Domovinskog pokreta kaže: "Ja mislim da se približavamo. I jučer ste čuli od samih pregovarača. Ja općenito mislim da se previše histerije oko toga diglo. U pravim demokracijama se duže pregovara."



A pregovori su doveli do toga da će Andej Plenković, kako neslužbeno doznajemo, reći 'doviđenja' SDSS-u. Što, čini se, nije problem ostatku manjinskih zastupnika.

Iako su još nedavno govorili - ništa nas neće rastaviti.

Krajem travnja Milorad Pupovac govorio je da neće dopustiti ponižavanje SDSS-a, a Veljko Kajtazi da Klub nacionalnih manjina mora biti ujedinjen kao što su dosadašnjih godina bili. No neslužbene informacije govore da su se se manjinci ujedinjeno dogovorili da će se raskoliti.

Tako da SDSS ostaje van Vlade, a za njima će još jedan do dva zastupnika. Pa računica izgled ovako: Uz 61 ruku HDZ-a i partnera tu je 13 Domovinskog pokreta. Računa se na najmanje tri ruke manjinaca, ali i Vesnu Vučemilović iz Suverenista, što je ukupno dovoljnih 78.

"Što se nas tiče, to je jasno komunicirano. To smo donijeli i na predsjedništvu. Ako se ide prema rješenju, onda je očigledno da će to biti Vlada bez SDSS-a", rekao nam je Peternel.

SDSS će debelo naplatiti ovo poniženje, uvjeren je SDP-ovac, Fred Matić. A što se tiče Vlade HDZ-a i DP-a, idući mjesec očekuje ih među moliteljima koji kleče na zagrebačkom glavnom trgu, gdje je jutros prosvjedovao. "Što reći, kaže da se pravi nova Vlada bez SDSS-a. Naravno, sve za vlast, sve za slast. Plenković će vrlo brzo ispljunuti DP, a onda će se Milorad vrlo brzo vratiti s hiljadu momaka", dodaje Predrag Fred Matić, SDP-ov europarlamentarac.



Most pak pred Poreznom upravom poziva momke iz DP-a da im daju ruke za osnivanje odjela za istraživanje porijekla imovine. I to nakon što su ih tražili da podrže referendum o ograničavanju prava manjina. Božo Petrov im poručuje: "Ako se sklopi koalicija HDZ-a i DP-a onda je Domovinski pokret sebi pucao u noge. Jer ili će biti ispljunuti iz te Vlade ili će morati pristati na takve nemoralne kompromise da oni više neće postojati."



Da će doći do formiranja Vlade HDZ-a i DP-a bez SDSS-a uvjeren je RTL-ov izborni analitičar Krešimir Macan. Jer Plenković, kaže Macan, procjenjuje da ne može napraviti bolji rezultat od ovog sada. "Politika je pragmatična. Ako imate pobjedu, imate ključ sastavljanja nove Vlade u ruci, svak pametan bi vam sugerirao da sastavite Vladu. Novi izbori su kocka. Evo što ako se na novim izborima Zoran Milanović kandidira i da ostavku. To neće biti isti izbori", objašnjava Macan. A ovi su izbori pokazali da zemlja ide još više u desno.