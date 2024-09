Fuchs o dječaku zlostavljaču: 'Ispada da se branim, ali može djelovati samo socijalna služba'

Nakon sedam dana bonusa sutra počinju školske obveze svima. Slijedi izazovna školska godina, a već sutra oprezno u prometu jer povratkom u školske klupe u prometu će se naći gotovo pola milijuna učenika. Ipak za neke učenike i roditelje početak škole znači ponovni početak agonije.

U Zagrebu se cijeli razred se ispisao iz Osnovne škole zbog 9-godišnjeg učenika. Mučna priča o maloljetničkom nasilju o kojem je RTL nekoliko puta izvještavao dobila je sramotni epilog. Razočarani roditelji tražili su pomoć i pisali školi, gradu i ministarstvu, ali nitko nije poduzeo ništa.

O početku škole i povezanim problemima u RTL-u Danas razgovarali smo s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchs.

Kako komentirate ovaj krah sustava? Jedan ostaje, a svi ostali moraju bježati zbog zlostavljača. Škola i grad kažu da su napravili sve i prebacuju lopticu na vas. je li se moglo drugačije postupiti i što ćete vi sada napraviti?

"Pa kad se dese ovakvi slučajevi, onda naravno, svi počinju prebacivati loptice jedan na drugoga. A de facto sam problem nije rješavan, a trebao je biti rješavan bitno ranije. Mi u sustavu se možemo baviti, govorim o obrazovnom de facto posljedicama. Mi ne možemo rješavati nešto što se zbiva u školi tako da samo u školi riješimo problem. Ako su posljedice ovakvog nasilničkog vršnjačkog ponašanja najčešće izvan škole."

Tko je tu zakazao i kada?

"Naravno, tu imamo slučaj. To ćemo mi vidjeti što se tiče ravnateljice tu postoji procedura da vidimo kolika je njezina odgovornost. Trebala je možda nešto ranije upozoriti."

Taj dječak je bio problematičan i tijekom vrtića i u nekim drugim školama u koje je došao. Nije to problem koji je nastao u ovoj školi to je problem koji se provlači.

"Tako je ovo je u školi posljedica kao što sam rekao ranije ono što smo mogli napraviti je da kontaktiramo socijalnu službu jer jedino oni imaju mogućnost ulaska nekome u kuću i provjeriti situaciju i kakvo je stanje tamo. koji su uzroci i zbog čega se to manifestira u školi. Ministarstvo ne može nekome zabraniti ili nekoga kazniti, mi nemamo mehanizme da to radimo. Imamo mehanizam smjenjivanja ravnateljice do kojeg će vjerojatno doći li neće doći."

Opravdavate li potez roditelja? Biste li i vi učinili isto?

"Ja razumijem, potpuno razumijem roditelje i ovo što su napravili je nešto što ih, naravno, frustrira cijelo vrijeme trajanja ovog slučaja. Međutim, on se mora riješiti, on će se svakako riješit."

Sutra počinje škola

"Počet će škola, a ako ništa riješit će se kroz par dana. Nažalost, mi ćemo ponovno kontaktirati socijalnu službu da se nešto dogodi i desi. Mislim da ovaj dječak nema pomoćnika u nastavi. Čini mi se da ovaj mu nije ni dodijeljen, nikad nije bio niti zatražen, a čini mi se da bi u ovom slučaju možda takva osoba i pomogla da ga zaustavlja u nekim od njegovih djelovanja unutar razreda. Ali to zaista mi ne možemo. Sad ispada da se ja branim međutim, u tom segmentu kontakta s roditeljima izricanja nekih mjera u okruženju izvan škole zbilja jedino i isključivo može djelovati socijalna služba."

Ima jedna druga situacija u kojoj možete djelovati. Prošle godine nastavnici su nas šokirali rezultati državne mature, pogotovo jer se i hrvatski jezik, što planirate, odnosno što radite da se takvi loši rezultati ponovo ne ponove?

"Rezultati državne mature nisu dobri. U prvom redu nisu dobri u onom dijelu koji se odnosi na hrvatski jezik, a unutar hrvatskog jezika na pisanje eseja. Prije nekoliko godina već smo mi pokrenuli priču i ja sam u nekoliko navrata govorio da se pedagoška struka treba početi zabavljati time. Kako izvoditi nastavu u nekakvim promijenjenim okolnostima koje se mijenjaju iz dana u dan od umjetne inteligencije, ekrana, interneta na kojem možete skinuti i vidjeti sve što se može uopće zamisliti da kola kao informacija okolo i ako vi nekome date nekakvu lektiru za čitanje ona nije data zato da bi netko postao stručnjak u književnosti, nego da se nauči čitati, razumijevati i kasnije interpretirati. Ali, ako djeca imaju mogućnost skidanja tih djela i ne moraju čitati, onda vam se desi situacija da vam postavite pitanje iz eseja o nekim sporednim likovima u nekom dijelu koji oni nisu uopće skinuli i s tim se upoznali i zbog toga imate to."

Da, ali istodobno se masno plaćaju pripreme za maturu, je li to vama to normalno?

"Masno plaćanje priprema je nešto što se vuče cijelo vrijeme. Čak smo i napravili pripreme za državnu maturu, besplatne u školama i slično, ali imat ćete uvijek roditelja koji će dodatno plaćati te pripreme. Dapače, čak i neke škole to rade jako, jako intenzivno neposredno prije završetka škole nekoliko mjeseci fokusiraju se samo na ispit državne mature. Kako doći tome, na kraj je vrlo teško, ali na ovakav način u principu uništavaju nam jedan segment provjere naučenog, znanja srednjoškolaca. "

Mnogo je siromašnih koji si ne mogu priuštiti te pripreme i onda još na kraju su loši rezultati.

"Oni su diskriminirani što se tiče priprema, međutim, u školama dobivaju određene pripreme. Škole rade s njima za samu državnu maturu. To smo zato i uveli i htjeli da se to na neki način anulira, ali jednostavno u privatnom segmentu je to teško."

Radim u školi i zarađujem u privatnom sektoru. Malo obrazovanje počinje ličiti na zdravstvo u Hrvatskoj.

"Da, ali zakonom ne možete to zabraniti. To je to jednostavno tako, možemo jedino apelirati da to ne rade jer ne rade ustvari dobro."

I ove godine su ovo nacionalni ispiti. Čemu to zapravo služi? Hoće li postati kriterij za upis u srednju? Hoće li dobiti nekada na vrijednosti i kada?

"Nacionalne ispite smo pokrenuli upravo zbog provjere cijelog sustava kako bismo dobili uvid kao oni koji vode obrazovne politike o stanju obrazovnog sustava. O tome da li treba nešto mijenjati u kurikuluma, da li treba naglasiti da bi neka škola mogla poboljšati svoje izvođenje nastave. Za taj jedan proces, dok se to ne uhoda trebate neko vrijeme. Vi ne možete nakon jednog ispita donijeti jednoznačne rezultate."

Ove godine ostaje sve isto s njima?

"Tako je, a da li će postati kriterij za upis u srednje škole u mom mandatu neće. Zato što biste me da to sad proglasimo vjerojatno sljedeće godine ili za dvije godine pitali potpuno isto pitanje. Što napraviti da se spriječe dodatne instrukcije djeci prije nego što se upisuju."

