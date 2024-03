Tko će ako ne Francuzi? Donji dom parlamenta donio je niz mjera kojima tzv. brzu modu želi učiniti manje privlačnu za kupovinu. To uključuje zabranu oglašavanja najjeftinijih tekstila i ekološku naknadu za odjeću brendova brze mode.

"Ovo je hitno. Znamo to. Znamo da ljudske aktivnosti tisućljećima, čak i stotinama tisuća godina, narušavaju okoliš brzinom bez presedana. To dovodi do razarajućih, raširenih i često nepovratnih utjecaja", kazala je Anne-Cecile Violland, zastupnica francuskog parlamenta.

Modna industrija je drugi najveći zagađivač na svijetu. Osim što se troše prirodni resursi za proizvodnju i slanje po svijetu, roba slabije kvalitete se brže odbacuje, pa se gomila otpad. Svake godine u svijetu se skupi 92 milijuna tona odjeće. Ni u Hrvatskoj nije dobro.

"Podaci iz 2022. govore da prikupimo 56 tisuća tona tekstilnog otpada i obuće, a samo 23 posto od toga se odvojeno prikupi", kaže Jagoda Divić, iz Sektora za industriju i održiv razvoj HGK.

Većina kupuje u trgovinama brze mode

Svijest o održivoj modi se mijenja, ali zbog niskih cijena - većina kupuje u trgovinama brze mode. "Nama raste promet svake godine 30%, i iako je vintage i 2nd hand u fokusu, moram biti iskrena i reći da se i dalje 95% ljudi odjeva u fast fashion dućanima", rekla je Nidžara Mustafić, vlasnica vintage trgovine.

Potez iz Francuske nije samo ekološke prirode. S novcem koji će divovi modne industrije plaćati, poticati će se održivi proizvođači. Ovako nešto bi dobro došlo i domaćim dizajnerima i tekstilnoj industriji - barem onome što je od nje ostalo jer ne mogu konkurirati cijenama jeftine uvozne odjeće.

"Mi imamo i skuplju radnu snagu od njih i naši tekstilni materijali su također skuplji, pa imamo taj porez od 25 posto", kaže Ivana Jurić, dizajnerica.

Europska unija je donijela niz pravila za održivu modu. Cilj je do 2030. na tržištu imati izdržljiv tekstil, uglavnom izrađen od recikliranih vlakana, bez opasnih tvari i proizveden na ekološki prihvatljiv način uz poštivanje radničkih prava. No Hrvatska nije još ništa implementirala u svoju legislativu.

"To je proces koji se dešava i to više nije stvar našeg izbora. Brza moda će polako doći do tog stupnja kada ćemo se prema njoj ponašati kao prema fosilnim gorivima ili duhanskoj industriji itd", dodaje Jagoda Divić.

Ali iako znamo da fosilna goriva štete okolišu, a cigarete našem zdravlju - promjene dolaze sporo.