Vraća li se Luka Modrić u Dinamo? 'Volio bih da je to opcija, ali znate kakvi smo mi ovdje'

Luka Modrić u četvrtak je objavio da će nakon 13 sezona napušta Real Madrid.

Modrićevu odluku u studiju RTL-a Danas prokomentirao je Filip Brkić, voditelj RTL-a Sport, koji se prisjetio Lukinog puta od "najgoreg pojačanja" kako su ga nazvali do najtrofejnijeg igrača Reala.

"Apsolutno nogometni genijalac. Trebalo mu je neko vrijeme kad je došao da se adaptira. U Realu se očekuje da si odmah spreman, nitko te neće čekati na duže staze. Bilo je određenih problema u tom smislu na početku, ali vrlo brzo je pokazao svoju genijalnost", kaže Brkić.

'Danas sam shvatio...'

"Sažeo bih to kraće i rekao da je Luka Modrić nogometno vidio ono što drugi ne vide, uvijek je korak-dva ispred svih, mislima ispred. Uvijek unaprijed zna što će napraviti. Kad gledaš nogomet, ni ne moraš puno znati o nogometu. Kad vidiš loptu u njegovim nogama, osjećaš i vidiš da je lopta najsigurnija kod njega", dodaje Filip Brkić.

Brkić godinama prenosi Realove utakmice pa smo pitali postoji li razlika u utakmicama u kojima Modrić ne igra, u odnosu na one u kojima je hrvatski kapetan na terenu. "Nisam puno o tome razmišljao do danas. Ove sezone sam radio desetak prijenosa Reala gdje je Luka igrao što kao starter, što kao igrač koji ulazi s klupe. Danas sam shvatio da vjerojatno neću imati tu privilegiju da radim utakmicu koju igra Luka Modrić. Možde se varam, volio bih da se varam, ali to je vrlo realna opcija.

Povratak u Dinamo? 'U stanju smo i Boga napraviti kontroverznim'

Na pitanje je li povratak u Dinamu realna opcija, Brkić poručuje: "Nisam siguran u to, nisam siguran kako će se rasplesti sada njegova priča. Mi ga zapravo čekamo u reprezentaciji, voljeli bismo ga vidjeti kao predvodnika na Svjetskom prvenstvu 2026. Jasno je da mora imati klub, da mora negdje do tada igrati. Hoće li se za to opredijeliti, vjerujemo da hoće, ali pravo pitanje je gdje će to biti. Saudijska Arabija ili Bliski isto općenito su uvijek opcija, novac je mnogo veći nego u Madridu. To ga uvijek čeka i to uvijek može. Opcija može biti i SAD".

"Je li Dinamo opcija? Ja bih volio da je, navijači bi htjeli da je, ali znate kakvi smo mi ovdje i kakva atmosfera ovdje vlada. U stanju smo i Boga napraviti kontroverznim. Nisam siguran da je Luka spreman vratiti se nakon ovakve briljantne karijere u atmosferu koja općenito vlada kod nas. Naravno, ne mislim na Dinamo, takvi smo kakvi smo", dodaje Filip Brkić.

"Vidjet ćemo u kojem će smjeru ići, ali možda je važno za reći je da je splet okolnosti sezone kakvu je Real imao. Pitanje je bi li ovako završilo da je Real imao pravu sezonu i osvojio trofeje, ali Real je imao izrazito lošu sezonu. Sve je izgubio - uvjerljivo prvenstvu, izgubio u finalu Kupa kralja od Barcelona, izgubio Superkup, eliminiran u Ligi prvaka. Florentino Perez odlučio je da je kraj Carla Ancelottija kao jedne ere. Kad je to odlučio, onda je nadogradio ovo i to je definitivno tektonski poremećaj. Ide potpuno nova epizoda u Realu", zaključuje Brkić.

