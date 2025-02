Uzbuna u hrvatskom mjestu zbog ekološke bombe: 'Nema kuće u selu koja nema bolesnog čovjeka'

Uzbuna u Poznanovcu, nakon potvrde policije i Europola da je u malom zagorskom mjestu ekološka bomba. Župan pokušava riješiti problem financiranja sanacije ilegalnog odlagališta otpada, a traži se i pomoć države. Mještani najavljuju nove prosvjede.

"Udišemo zrak koji nam se lijepi po našim voćkama, vrtovima i to mi sve jedemo i naša djeca. U našem selu nema kuće koji nema bolesnog čovjeka, barem jednoga", kaže Božica Mrkoci iz Poznanovca.

"Na nama se vrši genocid zapravo. Te čestice mikroplastike ne poznaju granice samo našeg mjesta, općine one lete i dalje. Ljudi, mi moramo biti svjesni da nas upropaštavaju skoro polovicu Hrvatske od Čakovca do Benkovca", tvrdi Jasna Ocvirek, predsjednica Udruge žena Jana iz Poznanovca.

U Fondu za zaštitu okoliša za sanaciju divljih odlagališta u Hrvatskoj obećano je 5 milijuna eura. Ministrica Vučković potvrdila je - to neće biti dovoljno. Krapinsko-Zagorska županija zato nudi 150 tisuća da se problem Poznanovca riješi što prije. Bit ću vrlo precizan ako će trebati i 300 tisuća osigurati ćemo 300 tisuća da se taj otpad čim prije ukloni iz Pozanonvca", tvrdi Željko Kolar, župan krapinsko-zagorski. Mještane brinu drugi problemi.

"Cilj nam je jedini da se to čim prije makne i da se sanira teren onako kako treba biti, po svim propisima i da dobijemo nalaze što je ukopano i šta se ukopavalo", rekla je Darinka Gorup iz Poznanovca. Da bi se to i doznalo Općina Bedekovčina prvo se mora javiti na javni poziv Fonda. Rok je 10. ožujak. No, načelnik tvrdi - to je nemoguće bez pomoći Državnog inspektorata.

"Mi se ne razumijemo u vrstu otpada, mora nam inspektorat reći kakva je to vrsta otpada, oznake, procjena količine odvoženog otpada, mi ćemo to teško procijeniti, moraju nadležene institucije, kolika je ta hrpa toga", ističe načelnik Općine Bedekovčina.

Da podatke načelnik i župan, u pet godina upozoravanja na probleme već nisu dobili, mještani ne vjeruju. "Već su te podatke trebali imati koliko čega i kakva vrsta otpada, a sad će zakasniti na prijavu dokumentacije jer su nesposobni napraviti brzu analizu ovog područja", rekla je Jasna Ocvirek.

Uspiju li ipak pitanje je tko će i gdje zbrinuti tone ilegalnog otpada. U ministarstvu okoliša na to - nemaju odgovor. "Zamolit ćemo za još malo strpljenja. Kad vidimo količine, a osobito kad vidimo vrste onda ćemo znati način zbrinjavanja i mogućnosti", kazala je ministrica Vučković.

Mještani su zbog svega nekoliko puta prosvjedovali. Borbu nastavljaju i dalje. Već u subotu - 1. ožujka. "Od prosvjeda ne odustajemo. Svaku drugu subotu tako dugo dok se to neće maknuti i neće se to riješiti", napomenula je Božica Mrkoci iz Poznanovca.

Jer obećanja za mještane malog mjesta kraj Zaboka nisu - konačna pobjeda.

