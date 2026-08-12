Etna zarobila Hrvate na Siciliji, ali: 'Lava se ne viđa svaki dan'

Etna već danima diktira sudbinu tisuća putnika koji ne mogu kući. Među njima su i Hrvati. Umjesto polijetanja zrakoplova - višesatno čekanje, gužve i neizvjesnost. Kako izgleda kada jedan od najmoćnijih europskih vulkana poremeti planove tisuća ljudi provjerila je Petra Gudelj.

Tjedan dana od početka erupcije Etne, zračni promet na Siciliji i dalje je zatvoren. Zbog oblaka pepela tisuće turista ne mogu napustiti talijanski otok. Među njima su i Hrvati.

"Jednostavno ne znate što će se dogoditi: hoće li vaš let biti otkazan i ako bude, kada ćete moći dobiti sljedeći let", kaže Romana Agbaba iz Rijeke. Ivana Delač iz Zagreba dodaje:

"Na aerodromima se vidi gužva, sigurno je blokirano preko tisuću putnika. Alternativni let nam je ponuđen za dva dana, a dotad se moramo snalaziti sami. Iako su iz aviokompanije rekli da će nam refundirati troškove u razini nekakvih razumnih cijena".

Za zračnu luku u Kataniji izdana je crvena razina upozorenja. Procjenjuje se da su pogođeni deseci tisuća ljudi, od kojih mnogi već danima spavaju na aerodromu.

Prepušteni smo sami sebi

"Ovdje sam od sinoć. Uglavnom, potpuno smo prepušteni sami sebi. Nema nikakve organizacije, ne daju nam vodu, nisu nam dali ništa. Rekli su da izađemo iz aviona iako smo bili spremni za polijetanje", rekao je Rosario Rizzo iz Italije. Otkazivanje letova dogodilo se usred turističke sezone, na jednom od najprometnijih talijanskih aerodroma.

"Kada smo saznali da naš let ipak neće poletjeti, uputili smo se prema jedinom dostupnom šalteru. Red je bio ogroman i čekali smo gotovo sat vremena da bismo dobili informaciju na kraju kako sve moramo riješiti online i da se moramo sami snaći", dodala je Romana. Mnogi putnici zato traže alternativu - umjesto Katanije biraju letove iz Palerma, glavnog grada pokrajine Sicilije, ili putovanje vlakom. Etna, jedan od najaktivnijih europskih vulkana, već sedmi dan izbacuje pepeo koji se podiže i do 3 kilometra.

"Erupcija Etne izgleda stvarno senzacionalno, ona je pokazala svu svoju snagu kroz erupcije. Nekako smo, barem ja osobno, sretna s prizorima koje vidim. Lava se ne viđa svaki dan, to je stvarno jedinstveni spektakl", dodaje Ivana.

"Nismo osjećali strah ni paniku, više je bila prisutna nestrpljivost i taj neugodan osjećaj neizvjesnosti", kaže Romana. Vulkan je zaustavio procjena je talijanskih medija 30 tisuća putnika. A kada će moći poletjeti, zasad ne odlučuju ni putnici, ni aviokompanije - nego Etna.