"I nema tih para da budem dio tvog repertoara i da tvoje ime pjevuši tko stigne", stihovi su pjesme Mile Kekina. A njegovo ime je i na popisu umjetnika kojima država plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Istodobno, godišnji prihodi su, prema imovinskoj kartici supruge preko 130 tisuća eura.

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika kaže da je sve u skladu s Pravilnikom. Kekin im je član od 2002.

"Prolazio je financijske revizije osim umjetničke. Međutim 2015. ukinuta je financijska revizija", navodi predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika Hrvoje Kovačević.

Kriteriji su za svakog umjetnika drugačiji. Odluke donosi peteročlano Povjerenstvo, troje je iz strukovnih udruga, jedan iz spomenute zajednice i jedan iz ministarstva kulture.

Što kaže pravilnik?

"Prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje prava na uplatu doprinosa postoji maksimalni iznos koji trenutačno iznosi 21.852 eura godišnje. Odnosno, tu govorimo o prosječnoj zaradi u protekle tri godine prilikom upisa. Ali, po sadašnjem pravilniku kad umjetnik stekne pravo na uplatu doprinosa ne podnosi financijsko izvješće", dodaje Kovačević.

Po sadašnjem pravilniku to znači da ako je jedanput upisan, to je to.

No, pojašnjava - po sadašnjim prihodima Kekin ne bi imao pravo na plaćanje doprinosa. Na popisu je oko 1.388 skladatelja, grafičkih dizajnera, glumaca, slikara, kazališnih redatelja. Godišnje im se uplati po 9.450 eura za svakog od njih pa je ukupna cifra oko 13 milijuna eura.

Među njima je i Boris Novković. Pitali smo ga o kriterijima za dolazak na popis i koliko mu pomažu državna pomoć.

"Što se tiče kriterija koji su rigorozni i visoki to svakako možete pronaći na stranicama HZSU-a ili dobiti info od samih djelatnika. To ne spada u tajne ili povjerljive podatke", poručio je.

Brojni drugi glazbenici odbili su komentirati činjenicu da su među onima kojima građani plaćaju doprinose javnim novcem. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek za RTL Danas kaže da je većini umjetnika pomoć od velikog značaja, no postoje pojedinci koji zarađuju puno, ali nema načina obustave isplate doprinosa.

Ministrica najavila promjene

"U 2015. je ukinuto u Pravilniku taj segment gdje se tražila financijska revizija. Dakle umjetnici moraju prolaziti i pokazati financijski cenzus samo kada ulaze u sustav, ali kada prolaze reviziju gleda se ispunjavaju li umjetničke kriterije, a ukinuta je financijska revizija. Apsolutno treba donijeti novi zakon, novi pravilnik da ne bi bilo nikakvih sumnji", kazala je ministrica.

Tijekom zadnjih godinu i pol dana je, kaže, odbila potpisati neka rješenja.

"Jer sam uvidom u dokumentaciju koju je povjerenstvo priložilo uvidjela da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za priznavanje doprinosa. To je sada na sudu. Ali mogu najaviti da će se vrlo brzo u proceduru pustiti prijedlog novog Zakona", otkrila nam je.

Pitanje o opravdanosti plaćanja doprinosa Kekinu postavili smo i zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, nakon što je njegova kolegica Sandra Benčić otkrila podatak da Kekin po koncertu zarađuje 7.000 eura.

"Ja se apsolutno slažem da se ta tema otvori i da se o njoj raspravlja. Ali ako se stavi ime Mile Kekina, a ne spomenu drugi umjetnici jasno je o čemu se radi", odgovorio je Tomašević.

O uplatama doprinosa tražili smo komentar i samog Mile Kekina. Danas je o tome odlučio šutjeti.