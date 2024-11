Iz Sindikata otkrili u kojim županijama se vrši pritisak zbog štrajka: 'Ljudi to psihički teško podnose'

Drugi je dan štrajka dijela zdravstvenih djelatnika. Laboranti, radiološki tehnolozi, vozači saniteta i dalje skrbe samo o hitnim pacijentima. Reporterka Marina Brckovića razgovarala je s voditeljem odjela saniteta u Sindikatu Zajedno Vladimirom Markušem u OB Zabok. Markuš je rekao da je oko četiri tisuće zdravstvenih djelatnika u bolničkom i sanitetskom prijevozu u štrajku

"Enormni su pritisci na djelatnike saniteta. Dobili smo dopis od krovnog zavoda da tko će sudjelovati u štrajku da će dobiti momentalni otkaz i da će biti udaljen s posla. Ljudi to psihički teško podnose. Neki su zatražili i psihološku pomoć, ne znam dokle će se vozači saniteta moći s tim boriti. Neki su zbog svih pritisaka i odustali od štrajka. Govorimo o vrlo malom broju, nekoliko ljudi svega koji nisu psihički moment mogli podnijeti i to je zabrinjavajuće, naš posao je i inače stresan i to može rezultirati puno većim štetama", rekao je Markuš.

Rekao je da najviše pritisaka ima u Brodsko-posavskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji. "Informacije se iz dana u dan mijenjaju. Najviše u onim u kojima su ljudi u sanitetu u štrajku", dodaje .

Na pitanje koliko je pacijenata ostalo bez zdravstvene skrbi, kaže da će točne podatke imati danas popodne. "Vjerojatno dosta. Djelatnici rade ono što se mora odvesti, a to su dijalize i pripravnost za hitne prijevoze".

U štrajku ostaju do kraja. "Ustrajat ćemo dokle god će ljudi moći izdržati", kaže Markuš.

