Uoči povijesne odluke: Doznajemo što su hrvatski kardinali radili večer prije konklave

U Sikstinsku kapelu ušla su 133 kardinala što je označilo i početak konklave, među kardinalima su i dvojica iz Hrvatske - Josip Bozanić i Vinko Puljić. Naš reporter razgovarao je s Markom Đurinom rektorom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu i doznao kako su kardinali proveli večer uoči konklave. Sve najnovije informacije o izboru novog pape pratite OVDJE.

Kardinal Bozanić i Puljić ušli su u Sikstinsku kapelu. Vi ste bili među posljednjima koji su razgovarali s njima prije nego su ušli u dom svete Marte. Možete li nam opisati te zadnje trenutke prije ulaska u konklave?

Oni su bili ovih dana kod nas u Zavodu dok su trajale Kongregacije kardinala. Mi smo ih pratili svaki dan na te sastanke i jučer navečer su oni nakon što su slavili misu u našoj crkvi preselili u Dom svete Marte sa svim drugim kardinalima. Danas vidimo da su ušli u Sikstinsku kapelu i da će sudjelovati na konklavi. Oni su, rekao bih, mirni, staloženi i vedrog duha, vedre naravi. Znaju sigurno i oni i svi drugi kardinali koji je teret odgovornosti koji je na njihovim leđima, koju odluku moraju donijeti. Sigurno u tom molitvenom duhu u kojem se ulazi u konklavu će kroz tu molitvu, kroz to nadahnuće Duha Svetoga drugi kardinali s njima izabrati novog poglavara Katoličke crkve.

Je li bilo emocija kad ste se sastajali?

Pozdravili smo se lijepo srdačno i nadam se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti za dan, dva ovisi koliko će trajati. Bilo je lijepo i srdačno. I nadamo se da da će biti blagoslovljeno.

Sve nas zanima način glasanja. Hoće li to biti konzervativniji, liberalniji, iz Azije, Europe. Vama, naravno, nisu smjeli ništa reći?

Crkva je Katolička. Sam naziv Katolička crkva znači sveopća univerzalna i sigurno da ne gleda možda jedan kardinal iz Europe, isto kao što gleda kardinala iz Australije ili iz Afrike. Svaka Crkva u svakom narodu na svakom dijelu svijeta ima probleme s kojima se suočava. Opet je svima zajednička ona istina vjere koju nam je ostavio Isus Krist i koju papa mora čuvati i biti garant te istinske vjere. To je evanđelje koje on mora naviještati tako da oko toga su svi jedinstveni. Vjerujem da će u tom smislu oni naći nekoga tko će ujediniti sve ona različita mišljenja koje postoje.

Spomenuli ste različitosti, vidio sam ovdje, osim kardinala u crvenom i jednoga u crnome, o čemu se radi?

To je kardinal iz jedne istočne crkve. Ima u crkvi istočni obred i zapadni obred. Većinom su kardinali jasno iz ovog latinskog dijela Crkve da tako kažemo našeg zapadnog obreda, ali ima i onih istočnih crkava koje su u punom zajedništvu s Katoličkom crkvom.

Dobar dio kardinala izbornika odabrao je papa Franjo. Oni se nisu baš često imali prilike sastajati. Što mislite hoće li to biti možda problem u odabiru? Možemo li očekivati ipak nešto dužu konklave? Dok izaberu ime novoga pape?

Teško je odgovoriti na ovo pitanje. Baš zato postoje i te kongregacije koje su trajale možemo reći desetak dana. Tako da su oni, opet imali prilike biti zajedno, čuti jedni druge, čuti različita razmišljanja i poglede. Vjerujem da su se oni već kroz tih desetak dana, što su bili zajedno, upoznali i nekako odredili. Ja se nadam kako je ono smjer kojim će Katolička crkva nastaviti ići, a to je smjer svih papa koji su bili do sada i da će to novi papa nastaviti. Da će oni naći između sebe sada čovjeka koji će preuzeti kormilo Petrove lađe.

