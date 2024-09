Libanon na rubu katastrofe: 'Izrael pokazuje vojnu nadmoć. Iranu nije u interesu da se uključi'

U samo par tjedana Libanon je na rubu katastrofe, a najveći izraelski udarac ubojstvo je vođe Hezbolaha Hasana Nasrale.

Bombe razarači bunkera koje su izraelski avioni ispustili teške su 80 tona, a pamtit će ih Hasanova sestra koja živi u blizini napadnutog podzemnog sjedišta Hezbolaha.

"Mi smo mislili ili je to početak smaka svijeta ili nekakav jak potresa od 12 po Richteru. Zaista veliki udarac, pitanje je hoće li Hezbollah uspjeti nadoknaditi ovakvu karizmatičnu osobu, mislim nikada", kaže Hasan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista.

Uz Nasralu eliminiran je cijeli vrh, a Izrael ide dalje - tvrde da su za vikend ubili i njegovog potencijalnog nasljednika Nabila Kaouk. Tijelo Nasrale je izvađeno iz ruševina navodno bez ozljeda pretpostavlja se da je umro od siline eksplozije.

"Oni koji nas udare, mi ćemo njih. Ne postoji mjesto u Iranu ili na Bliskom istoku koje duga ruka Izraela ne može dosegnuti. Sada znate da je to točno", poručio je Netanyahu.

Raketiranje i dalje ne prestaje, a tisuće Libanonaca bježi na sjever vlada strah, ali i ljutnja.

"Rat će se nastaviti, ako Bog da, dok se ne osvetimo za narod Gaze i raseljene ljude u Libanonu", kaže Mohamed Farhat Abu Rashad iz Libanona.

Smrt vođe Hezbolaha oplakuje se diljem arapskog svijeta. Dok se iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei skriva na sigurnoj lokaciji mnoštvo traži odmazdu.

"Mislimo da je Amerika partner u ovom zločinu i ne može se ni na koji način odvojiti od toga. Krv mučenika u ovom incidentu sigurno neće ostati bez odgovora, i mi ćemo definitivno stajati uz Libanon", kaže Abbas Araqchi, iranski ministar vanjskih poslova.

U Izraelu čak i oni koji danima prosvjeduju protiv Netanjahua i traže dogovor s Hamasom zbog preostalih talaca- većina napad na Hezbollah podržava.

"Na sjeveru je drugačiji problem. Trebamo napadati Hezbollah, to je dobar potez", smatra Orna iz Tel Aviva.

Od početka sukoba u Pojasu Gaze Libanon i Izrael redovito razmjenjuju raketnu vatru zbog čega je evakuirano oko 100 tisuća Izraelaca sa sjevera. Sukob je eskalirao nakon do sada neviđenog kada su tisuće pagera i voki tokija koji su bili podijeljeni borcima Hezbolaha jednom aktiviranom porukom eksplodirali i ubili i ranili tisuće.

"Izrael se vrlo dobro pripremio za tu operaciju, izveo ju je vrhunski, produkt tome je da je Hezbolah neću reći obezglavljen, ali prodrman kao struktura", smatra Marinko Ogorec, vojni analitičar.

No, bez kopnene invazije, teško se može poraziti protivnika. Izrael bi u tom slučaju imao puno teži posao nego s palestinskim Hamasom. Procjenjuje se da Hezbolah ima između 30 do 50 tisuća vojnika, a pokojni vođa Nasrala tvrdio da ih je 100 tisuća. Imaju navodno oko 120 do 200 tisuća raketa i projektila, od toga tisuću i pol onih dometa do 300 kilometara. Izraelska vojska je elita. Imaju 169 tisuća aktivnih vojnika, a početkom rata s Hamasom regrutirano je 350 tisuća rezervista. Imaju sve od obrambenog sustava Željezne kupole, naprednih zrakoplova, tenkova, bespilotnih letjelica do nuklearnih bojevih glava. Budžet na godinu za obranu je gotovo 24 milijarde dolara.

"Izrael ima sve što treba odnosno ima sve komponente koje imaju suvremene oružane snage, Hezbollah ne. Izraelska vojska je jedna od najboljih vojski svijeta to pokazuje i sada", smatra Ogorec.

Je li izraelska kopnena invazija neizbježna američki predsjednik i izraelski saveznik izbjegao je odgovoriti.

"Vrijeme je za prekid vatre", rekao je Biden.

Hezbolah je i prije imao gubitaka, no je li sada previše pogođen ili će doći do sveopćeg rata. .

"Mislim da je ovo trenutak koji vodi do velike eskalacije mislim da idemo prema velikom ratu", kaže Hasan.

"Sve je moguće, ali mislim da Iranu sada nije u interesu da se direktno uključi u sve to, mislim da je njima primarno u interesu da razviju svoj vojni nuklearni program", kaže Ogorec.

U godinu dana rata na Bliskom istoku poginulo je oko 1200 Izraelaca civila, 700 vojnika, Palestinaca je poginulo više od 41 tisuća. U Libanonu je u mjesec dana život izgubilo 1600. A kraj ratnog vihora se zasad ne vidi.