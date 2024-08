Prošli su ispod radara, a i njima su drastično porasle. Donosimo koliko su plaće rasle županima

Prije odlaska na godišnje odmore pod žestokim su se kritikama našli državni dužnosnici jer su si drastično povećali plaće.

Prije svega premijer i članovi Vlade, pa i saborski zastupnici, a ispod radara su prošli župani i njihovi zamjenici iako spadaju u istu kategoriju pa smo istražili koliko su plaće porasle njima.

Od 20 županija i Grada Zagreba koji ima status županije htjelo nam je odgovoriti tek njih 14.

Najtransparentnije su Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija pa doznajemo da je SDP-ovu županu Željku Kolaru plaća porasla za čak 1882 eura. Varaždinskom Anđelku Stričaku koji je do kolovoza mjesečno primao oko dvije i pol tisuće eura neto, plaća je viša za 1799 eura.

Karlovačka županica odgovorila je da će odsad mjesečno primati 6080 eura bruto, dok je ličko-senjskom županu, kaže, plaća porasla za točno 83,46 posto. Prema njegovoj netto plaći iz imovinske kartice to je povećanje od čak 2215 eura.

Iz pet županija su potvrdili povišicu, ali naveli samo podatak koliko će to stajati njihove porezne obveznike do kraja godine. U Primorsko-goranskoj to je iznos od 70 tisuća eura, Osječko-baranjskoj 54 i pol tisuće.

U Zagrebačkoj povišica za župana i dva zamjenika čini dodatni trošak od 50.660 eura, a u Koprivničko-križevačkoj više od 40 tisuća eura. U Splitsko-dalmatinskoj će plaća župana Blaženka Bobana i njegova zamjenika do kraja godine biti dodatni trošak gotovo 37 i pol tisuća eura .

Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Zagreb su u odgovoru potvrdili povišice plaća, ali uopće nisu htjeli reći koliko. Iznimka je Požeško-slavonska županija gdje plaća županici nije rasla jer nije vezana uz osnovicu plaće državnih dužnosnika.

Ostalih šest županija Međimurska, Bjelovarska, Virovitička, Brodska, Šibenska i Zadarska u posljednja tri tjedna uopće nije željelo odgovoriti, vjerojatno u nadi da će vrijeme učiniti svoje i pasti u zaborav.

A i za devet mjeseci su lokalni izbori pa nije baš da će biračima dobro sjesti da župani imaju i nekoliko puta veću plaću od prosječne u županiji.