U Sinju umalo tragedija. Djevojka (17) pala je s krova nekadašnje tvornice Dalmatinka i propala u nepristupačni otvor. Spasili su je vatrogasci. Zadobila je teške ozljede, ali je, srećom, izvan životne opasnosti.

Nitko ne zna što je djevojka u noći radila na krovu propale tvornice. No, njezin pad mogao je biti koban, jer je upala u duboku rupu iz koje su je izvlačili vatrogasci. Zapovjednik JVP Sinj, Stipe Ančić kaže: "Uz pomoć policije i Hitne pomoći, vatrogasci su uz pomoć specijalne opreme izvukli djevojku koja je upala u ventilacijske otvore u tvornici dubine nekih 10 metara." Iz dubokog okna izvukli su je s teškim ozljedama, pa zapovjednik dodaje: "Okarakterizirane su kao teške ozljede, iako je djevojka bila pri svijesti i normalno je komunicirala s vatrogascima i policijom."

Prebačena je u splitsku bolnicu gdje joj je utvrđen prijelom noge. Ante Poljak iz Sinja smatra da je imala sreće: "Ima sreće u nesreći, tako se sve može povezati. Koliko u sportu toliko u životu tih padova pa uspona, ali ona se može zahvaliti čudotvornoj Gospi Sinjskoj što je tako prošla." Dok se Miro Vuković pita što je radila na krovu: "Mlad čovjek možda je nešto došao skinuti, uzeti što iz obijesti. Ili alkohol ili tko zna što je tu prisutno…"

Tvornica ima nove vlasnike koji su zapeli s ulaganjima I planovima, no izrazili su žaljenje zbog nesreće. Napomenuli su da je objekt u noćnim satima zaključan. "Zaista je čudno da je netko bio na krovu u to noćno vrijeme, koliko čujem i da je upao. To je poslovna mješovita zona, privatni je vlasnik i naravno da bismo mi bili najsretniji kad bi se to počelo graditi i raditi", kaže Miro Bulj, gradonačelnik Sinja.

Po Sinju se priča da napuštenu tvornicu mladi koriste kao okupljališta, pa Bulj ima planove: "Komunalni redari trebaju češće raditi i naravno, poslat ću dopis prema policiji da provjere to područje, a prije svega investitora da zaštiti to područje." Opasna noćna zabava mogla je završiti tragično, no pomoć je stigla brzo, a djevojka se dobro oporavlja.

