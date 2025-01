Beba se rodila u dramatičnoj vožnji! Otac: 'Nismo mogli zaspat' od veselja'

Tek tri i pol dana stara Medea vratila se u Novalju odmah po izlasku iz bolnice. Dočekao ju je tim hitne, koji je pomogao mami Lucijani donijeti je na svijet. U noći olujne bure - s odsječenog Raba nemoguće je bilo otići do riječkog rodilišta, pa je Lucijana u trudovima interventnim brodom prevezena do Paga, a onda dalje vozilom hitne do Zadra.

"Stvarno su bili uz mene otkako je to sve krenulo, znači samo riječi hvale. Nemam što drugo reći, osim da nije bilo njih, ja ne znam da l' bi bilo i ove curice", rekla je Lucijana Gabrić, majka djevojčice.

"Nervoza je cilo vrime bila uz mene. Ja i kunjado smo do 4 sata ujutro bili budni, nismo mogli zaspat' od veselja", rekao je otac djevojčice, Marko Gabrić.

Situacija je bila ozbiljna, pa su u pomoć pozvali i ginekologa iz susjedne ordinacije, a on je u ponoć pohitao s rođendanske proslave.

"Žena je dobivala trudove na svake dvije minute, vikala ja to neću izdržati. Mi smo je bodrili, dali smo joj neke lijekove protiv bolova i pratili smo je tako da negdi pred zadarskom Vodovodom žena se porodila, živo, zdravo dijete, curicu", rekao je ginekolog Hrvoje Tičić.

2960 grama tešku i 48 centimetara dugačku djevojčicu prva je u ruke uzela medicinska sestra koja je i prije 6 mjeseci sudjelovala u hitnom porođaju.

"Također su bili s Raba, vrijeme je bilo isto kao i prije par dana, burno, kišno i nije bilo baš vremena za ići u transport nego smo se ovdje odlučili poroditi majku", rekla je medicinska sestra Sanda Dabo Peranić.

Mladom liječniku iz novaljskog tima Hitne ovo je bilo iskustvo za pamćenje.

"Kad je u kontroliranim uvjetima, imate liječnike, sestre, prostora koliko hoćete, a tu ste u maloj kutijici, ima vas troje-četvero i pokušate napraviti najbolje što možete", rekao je liječnik Rikard Filipović Grčić.

Vožnja do Zadra trajala je sat i pol.

"Ha! To vam je nešto super. Stvarno jedno dobro iskustvo i kako bi rekao, puno bolje nego da je neko unesrećen. Dobro je to. Kad se sve dobro završi, sve je u redu", rekao je vozač Klaudio Dabo-Peranić.

Mala Medea u Novalji je dobila darove, a njezini roditelji počastili su tim tradicionalnom rapskom tortom. Sada opet preko tri županije - ide kući na Rab starijoj seki Teodori.

