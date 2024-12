Ecija Belošević prvi put progovorila o porodu: 'Mislila sam da ću roditi na cesti'

Na današnji dan prošle godine, bivšoj voditeljici Eciji Belošević (38) bio je termin poroda, trenutak koji je čekala s nestrpljenjem i strahom. Iako je sve ukazivalo na to da će porod krenuti ranije, njezin sin Leo odlučio je drugačije. Ecija je podijelila svoju emotivnu priču o neizvjesnoj trudnoći, dramatičnom porodu i trenutku kada je postala mama.

"Na današnji dan prije točno godinu dana trebao mi je biti termin poroda. Čitavu trudnoću bila sam u strahu da ću roditi ranije, a zadnjih tjedan dana prije termina počela sam apsolutno sve raditi da mi krenu trudovi. Zadnjih 10-ak dana nisam više znala što ću sa sobom, mali me lupao u rebra i izbijao dah iz pluća, opsesivno sam pila čaj od maline, jela datulje i skakala na pilates lopti. Pregledi svaka 2 dana, a na svakom pregledu isti nalaz. Zatvorena i vidimo se za dva dana. Četiri dana nakon termina počela sam gubiti nadu da će to prirodno krenuti, taj dan sam se vratila s pregleda i rekla: "Pa ovaj mali Isus će se na kraju roditi za Božić kako je krenulo." Ali eto, u 23 sati je nekako magično ipak krenulo", započela je Ecija na Instagramu.

Za trudnicu, svaki trenutak prije poroda može biti ispunjen kontradiktornim emocijama i nesigurnostima. Ecija nije bila sigurna hoće li trudovi koje je osjećala biti pravi ili samo lažni.

"S obzirom na to da sam tjednima imala kontrakcije, nisam više bila sigurna što je pravi, a što lažni trud, tako da sam sebi trudove priznala tek u jedan ujutro, a Goranu u pol tri. Usred noći zvala sam brata da mu dovedemo Ria na čuvanje po dogovoru, a Goran i ja smo se zaputili u Vinogradsku na način da je davao gas jer su trudovi bili sve češći i jači, pa sam zabrijala da ću roditi na cesti. Ooo Ecija, ti naivno stvorenje, da si tada barem znala da će ti vodenjak puknuti tek oko 7 ujutro na hodnicima rodilišta, da će te primiti tek u 8 u predrađaonu i da ćeš negdje oko 9 u bunilu zapomagati da ti daju epiduralnu i da su tek to pravi trudovi", dodala je.

Iako su kontrakcije postajale sve jače, porodni put je bio dalek i iscrpljujući.

"I tako sam se dokopala epiduralne i nakon 10 sati trudova stigla u rađaonu gdje su napokon pustili Gorana, a ja sam napokon mogla funkcionirati da se ne gubim. Od tog trenutka sve je išlo lakše i glatko, dok naravno gospodin Leo nije odlučio svoj dolazak na ovaj svijet napraviti puno dramatičnijim nego što bi bilo neko bezvezno “mama me rađala 13 sati i u mukama rodila prirodnim putem”, pa nam je negdje oko 12.50 sati rečeno da djetetu padaju otkucaji srca i da porod moramo dovršiti carskim rezom. Sjećam se potonuća svih mojih lađa u tom trenu jer sam toliko silno željela doživjeti taj trenutak kad rađam sina da smo nas dvoje i Goran zajedno, a ne da sam razrezana s hrpom doktora sa svih strana, ali moju dramu ubrzo su prekinule doslovno scene iz hitne službe gdje doktori trče i voze me dok potpisujem pristanak za carski", napisala je.

Prvi susret s djetetom bio je trenutak koji je za nju bio nezamjenjiv.

"Moram li spomenuti da sam bila apsolutno prestravljena, ali strah nije trajao dugo jer sam u roku od 5 minuta već bila na operacijskom stolu. I samo se sjećam da sam u jednom trenutku čula jak plač, a mirno drago lice anesteziologa kojeg sam vidjela prvi put u životu mi je reklo: “Čestitam, rodili ste u točno 13 sati.” Rodio se moj jedini Leo, ali u tom trenutku se rodila i mama Ecija koja je svoje novo rođenje obilježila također glasnim plačem, jer ljudi moji, u tom trenutku sam otpustila sve svoje brige i strahove koji su trajali 40+5 tjedana", dodala je.

"Dok me osoblje tješilo i govorilo da je sve u redu i zašto plačem, samo sam čekala da vidim princa i taj trenutak… E to je nešto na što vas nitko nikada ne može pripremiti. Trenutak kada prvi puta ugledate svoje dijete. Rekla sam 100 puta da ću je podijeliti s vama, ali očito je trenutak bio tek danas. Od tog trenutka život mi se okrenuo za 180, Ecija je rodila prvi put i Ecija se rodila drugi put, ali najbitnije, rodila je Lea. Dječaka koji mi mijenja pogled na sve što sam u životu znala, dječaka koji me mijenja u potpunosti na bolje, dječaka kojeg ću odgojiti da mijenja svijet na bolje onako kako je promijenio i mene. Odoh pripremati prvi rođendan tog dječaka. Kako je lijepo da to mogu reći. Kako je lijepo da to mogu raditi", zaključila je.

