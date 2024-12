'Dugo sam bila nesigurna kao majka': Ecija Belošević o prvoj godini roditeljstva i poslovnim izazovima

Voditeljica Ecija Ivušić (38) razgovarala je s nama povodom otvorenja nove poslovnice renomiranog ''Music Shop No1 - Premium Boutique Music Storea'' koji je u Zagrebu u Ulici kralja Zvonimira 131, otvorio njezin suprug, glazbenik i menadžer Goran Belošević. Ovaj glazbeni butik prostire se na 200 kvadrata i nudi vrhunsko iskustvo kupovine instrumenata, uz posebnu pažnju prema detaljima i inspirativan ambijent.

Otvorenje je okupilo brojne prijatelje, poznate osobe i ljubitelje glazbe, među kojima su bili glazbenici Boris Đurđević i Valerija Đurđević, Neno Belan, Ivan Dečak i članovi grupe Vatra, Jure Brkljača, Dino Petrić, Filip Rudan, nogometaš Jerko Leko, političar Siniša Glavašević i boksački trener Leonard Pijetraj. Ovo je ujedno bilo i prvo javno pojavljivanje Ecije nakon što je u prosincu prošle godine rodila sina Lea.

U opuštenom razgovoru, Ecija nam je otkrila kako izgleda njezin svakodnevni život kao majke jednogodišnjeg dječaka, kako balansira obitelj i posao te kakvi su njezini planovi za blagdane. Podijelila je izazove roditeljstva, Leov napredak i uspomene na prve trenutke majčinstva, ali i što očekuje od budućnosti svog sina. Evo što nam je rekla Ecija.

Kako je došlo do ideje za otvaranje nove poslovnice Music Shop No1 i što ju čini posebnom?

Kako smo već neko vrijeme razmišljali o otvaranju poslovnice na istoku Zagreba, slučajan pronalazak odličnog prostora od 200 kvadrata na dva kata dao je motiv i elan za otvaranje jednog potpuno drugačijeg Music Shopa. Ovoga puta je naglasak na kompletnom iskustvu kupovine kroz posebno uređene odjele koji svaki priča svoju priču ovisno o dekadi i vrsti instrumenta. Osim premium brendova kao što su Gibson, Fender, Marshall, Roland, Korg, RCF i drugi, kod nas možete pronaći kompletnu ponudu glazbene opreme za sve uzraste i sve džepove. Jako sam ponosna na cijelu ekipu Music Shopa No1 koja je danima i noćima marljivo radila na uređenju i namještanju te se veselim da sve krene.

Kako ste doživjeli otvorenje nove poslovnice i vaše prvo javno pojavljivanje nakon rođenja sina Lea?

Evo, trebalo je samo godinu dana da Leo i ja napokon uskladimo rasporede i da me pusti iz kuće. Šalim se, iako ne toliko previše, jer majčinstvo je zaista najveći izazov s kojim sam se susrela u životu. Čitav jedan novi posao u kojem postoji novi mali šef u tvom životu kojem se svaki dan treba iznova prilagođavati i mijenjati radno vrijeme i raspored kako ti naloži. Ali ovoga šefa ipak voliš najviše na svijetu i prihvatit ćeš svaki njegov hir, a čak i kad dobiješ nekad slobodan dan nećeš ga prihvatiti.

Vidite li Lea jednog dana kao nasljednika obiteljskog biznisa?

Vidjet ćemo hoće li krenuti tatinim stopama. Zasad ima afiniteta prema lupanju svega i svačega, pa možda naslijedi i tatin bubanj. Glazbu obožava još otkad je bio u trbuhu, kada bi plesao na ritam pjesme, a otkad se rodio nije niti jednom zaspao bez slušanja pjesmica. Općenito ga glazba smiruje i motivira jer već pleše tom malom guzom čim čuje neku veselu pjesmu. Lea ćemo čim poraste usmjeriti na sport i glazbu, pa je sve na njemu da odabere u kojem će pravcu ići. U konačnici je potpuno svejedno što će izabrati, jer je jedino bitno da bude sretan i da uživa. Moj jedini savjet će biti da ne odabere bubanj jer bubnjari prvi dolaze na nastup, zadnji odlaze i uvijek imaju najviše opreme za slagati i nositi

Što posjetitelji mogu očekivati u novoj poslovnici Music Shop No1?

Prostor je osmišljen tako da svaki posjetitelj uživa u inspirativnom i profesionalnom okruženju. Nudi širok asortiman vrhunskih glazbenih instrumenata i opreme za sve uzraste i sve budžete, uz mogućnost personaliziranog savjetovanja stručnog tima. Osim vrhunske ponude, prostor je dizajniran s posebnom pažnjom prema detaljima, kako bi kupci mogli testirati instrumente u posebnim uvjetima i pronaći pravu inspiraciju za svoje glazbeno putovanje.

Koje pogodnosti ste pripremili povodom otvorenja?

Povodom otvorenja, Music Shop No1 organizirao je Black Friday nagradno darivanje koje traje od 28. studenoga do šestog prosinca. Posjetitelji imaju priliku osvojiti vrijedne nagrade poput Martin D-X1E Black, Korg I3 Black i Epiphone Les Paul Melody Maker Black. Sudjelovanje je moguće uz minimalnu potrošnju od 20 € u poslovnici ili 40 € putem webshopa, a javno izvlačenje pobjednika održat će se sedmog prosinca.

Postali ste roditelji u prosincu prošle godine. Kako se vaš život promijenio od tada? Koje su najveće promjene koje ste doživjeli kao obitelj u ovoj prvoj godini roditeljstva?

Prije nego što sam uopće zatrudnjela, sjećam se kako su nam svako malo prijatelji i poznanici koji imaju djecu govorili nakon vjenčanja da još malo čekamo i uživamo jer se sve iz temelja mijenja kad dobiješ bebu. Meni su takve stvari obično na jedno uho ušle, a drugo izašle, s obzirom na to da sam željela bebu što prije. Pokazalo se apsolutno točnim da kad dijete dođe život se okrene naglavačke. Nekad je to bilo izazovno naglavačke, pogotovo u počecima dok se nismo snašli i uhodali, ali većinom je to dobro naglavačke, ali svejedno je naglavačke. Apsolutno sve je podređeno Leu i on je prvi, najbitniji, a mi smo njegovi mali sateliti koji nonstop kružimo oko njega i prilagođavamo se njegovim željama i prohtjevima. Najveća promjena je to što sada nije najveća ljubav ona koja je bila između nas dvoje jer ni Goran ni ja nismo znali kolika je to količina ljubavi prema vlastitom djetetu i nismo znali da je takvo nešto uopće moguće osjetiti.

Vaš sin Leo sada uskoro ima godinu dana. Kako se osjećate u ovoj fazi roditeljstva?

Napokon se osjećam sigurno i spremno za dalje. Dugo vremena sam bila jako nesigurna kao ''first time mom'' i moram priznati da me ta početna faza nije nimalo oduševila. Svaki dan zahvalim Bogu što je još jedan dan stariji i svaki dan mi je sve lakše s njim i bolje se osjećam. Tako da, kad mi netko kaže onu poznatu "Malo dijete, mala briga, veliko, velika briga", samo odmahnem rukom. Jedva čekam kad će mi moći pričati i pokazati sve što želi i osjeća, a ne bojim se ni starijih faza. Štoviše, jedva čekam čuti i vidjeti i odraslog Lea.

Kako je Leo do sada napredovao? Spava li dobro?

Leo je jako živahno i zahtjevno dijete, savršeno perceptivno i rekla bih napredno, iako valjda svi roditelji to misle za svoju djecu. Ima taj jedan vatreni karakter, voli ljude, društvo, djecu, životinje, ne boji se ničega i jako je znatiželjan i pametan. Uz sve te karakteristike, naravno ne ide stajanje na mjestu i savršeno spavanje. Moram priznati da sam se strašno izmučila s njegovim spavanjem i neprestanim noćnim buđenjima, a i dandanas muku mučim s njegovim uspavljivanjem jer ga i dalje uspavljujem na rukama, ima deset kilograma. Neću ga previše hvaliti oko spavanja da me ne čuje, ali uglavnom ovo je sad renesansa nakon deset mjeseci doslovnog nespavanja.

Kako dijelite obaveze oko Lea s Goranom? Koliko je uključen u svakodnevnu brigu o sinu i što je, po vašem mišljenju, ključno u zajedničkom roditeljstvu u prvim godinama?

Postavili ste mi ovo pitanje u krivom trenutku s obzirom na to da Gorana u zadnjih mjesec dana dok je uređivao dućan nismo skoro uopće viđali. Pomagao mi je puno u počecima, pogotovo u periodima nespavanja, ne znam gdje bih bila da mi nije pomagao. A ključno je da dijete u svakom trenutku osjeti ljubav i sigurnost, a to je moguće jedino u stabilnom odnosu punom ljubavi i razumijevanja. Oni su male spužvice za energije i sve osjete.

Jeste li nakon poroda uspjeli vratiti svoju formu?

U trudnoći sam se dobila 16 kilograma, ali doslovno sam sve iscijedila u par mjeseci nakon poroda, iako sam se jako teško kretala zbog posljedica hitnog carskog na kojem sam završila. Nisam imala privilegiju da imam vremena vježbati ili brinuti previše o sebi, pa pretpostavljam da su zapravo stres i nespavanje bili zaslužni za brzi gubitak kilograma, ali sad sam se napokon dobila da nisam premršava.

S obzirom na to da ste u javnom životu, kako uspijevate uskladiti obiteljski život i posao?

Jako teško. Nisam se doslovno pojavljivala u javnosti i na društvenim događanjima čitavu trudnoću i period otkada sam rodila. Sada na otvorenju našeg dućana sam prvi puta stala pred kamere otkada se Leo rodio. S poslom nisam stala niti u trudnoći ni nakon što sam rodila i mislim da je ta odluka bila rubna jer sam maksimalno posvećena Leu, ali sam i perfekcionist u poslu, što baš i ne ide jedno s drugim. Da imam drugo dijete, mislim da bih posao maksimalno reducirala.

Kako planirate provesti blagdane s obitelji ove godine? Hoćete li ostati u Hrvatskoj ili možda planirate putovanje, sada kada je Leo već stariji i može sudjelovati u obiteljskim tradicijama?

Nama je Leu 19.12. prvi rođendan i zapravo, ovaj mjesec će biti u znaku njegovog rođendana pa mi blagdani nekako padaju u drugi plan. Nismo planirali putovanje jer se više umorimo putujući s njim nego odmorimo, nismo ti tipovi opuštenih roditelja, nažalost. Možda kad malo poraste. Prošle godine sam došla iz bolnice dan prije Badnjaka, a na Božić je čitava obitelj bila kod nas na ručku. Bake su kuhale, ali sjećam se da sam dekorirala stol u bolovima od carskog i pitam se što mi je bilo u glavi, tako da ću ovaj Božić definitivno više odmoriti i uživati s Leićem za njegov već drugi Božić.

