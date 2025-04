Dirljivo svjedočanstvo redovnice iz Vatikana koja je imala posebnu čast u procesiji kada se prenosio lijes

Oči svijeta uperene su u Vatikan gdje se deseci tisuća vjernika žele posljednji put nakloniti papi Franji. Danas do 13 sati odar pape obišla je 61 tisuća vjernika. Atmosferu i emociju s ulica Vatikana i Rima prenijela nam je reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić. Njezina sugovornica je Nina Benedikta Krapić, prva hrvatska redovnica u vatikanskom Dikasteriju za komunikacije.

Što je za vas značio papa Franjo?

Ona je za mene bio otac. Za mene i za cijelu našu zajednicu vjernika, za svoju moju braću i sestre. Otac koji je milosrdnim putem i jednom jako čvrstom rukom vodio crkvu. A ono što je za mene bilo najznačajnije je to da je on upravo margine stavio u fokus crkve. I mislim da je to najznačajnije i za moje sestre, ali i za sve vjernike koji su aktivni u crkvi, koji znaju da je upravo to pravo lice crkve. Vidite to prema njegovom odnosu sa zatvorenicima, siromasima, prema svima koji su na margini, koji se osjećaju krivima, odbačenima - upravo on je tu propovijedao svoje milosrđe i blizinu ljudima. I to je ta moja Crkva.

Kako ste onda doživjeli vijest da će upravo zatvorenici, ljudi s margine imati posebno mjesto u subotu?

To je stil koji nam je pokazao papa Franjo. Ono što mi u nekom glavnom diskursu često ne vidimo, ali to jest Crkva- to je to.

U srijedu kad je lijes dolazio u baziliku sv. Petra bili ste praktički prvi od njega.

Bila sam u procesiji koja je prenijela lijes s tijelom pape Franje iz doma sv. Marte u baziliku sv. Petra. I za mene je to zaista bilo jedno jako dirljivo iskustvo. Došli smo na trg sv. Petra i bilo je nekih 20-ak tisuća ljudi koji su kad smo mi ušli počeli pljeskat i pozdravljat ga. I onda sam ja shvatila da je srijeda, a srijedom je papa ovdje imao opće audijencije. On je jako volio biti tu s ljudima i pozdravljao ih je bez obzira na vremenske prilike ili zdravstvenu situaciju. Štogod je bilo uvijek je dolazio ovdje i provodio je vrijeme s ljudima. I pomislila sam: 'Bože moj, opet srijeda'. I zaista, bilo mi je toliko dirljivo hodat iza njega i doći ovdje s njime na centralni ulaz bazilike sv. Petra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radili ste s njim, bio je šaljiv?

Papa je uvijek onako, na isusovački način izbijao šale i razbijao sve moguće institucionalne slike pape koje ste mogle zamisliti da postoje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodajmo da je Vatikan objavio da je od jučer do večeras u 19 sati lijes pape Franje obišlo 90.000 ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa