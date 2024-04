Bačvari, dimnjačari, kišobranari, kovači, krznari, urari, postolari, torbari i druge zanatlije koji su nekada grad činili gradom, zanimanja su pred izumiranjem. Galopirajuća apartmanizacija i skupi poslovni prostori sve više istiskuju obrtnike iz centra grada, pa su u Zadraskoj županiji odlučili pomoći im financijski.

Mehaničkim satovima je odzvonilo otkako su tržište preplavili elektronski, pa je jeftinije kupiti novi sat, nego popravljati stari. A ove mehaničke uskoro i neće imati tko popravljati - smatra jedan od posljednjih urara u Zadru.

"Urarstvo, zlatarstvo i optičarstvo su bili posebni obrti, zanatlija gdje je to bila ustvari umjetnost. Jer izbušiti jednu rupu u osovini od pola milimetra to su mogli samo urari i specijalni ljudi koji se bave čistom mehanikom. Danas je to već prošlost. To je elektronika sve pregazila", kaže Davor Hofman koji se aktivirao, pa i u mirovini radi.

Druga vremena su i za dimnjačare koji se više ne voze na biciklima i ne nose alat na ramenu, pa čak ni čuvenu crnu uniformu sa zlatnim gumbima. I to je zanimanje pred nestankom, iako posla ima.

Zadarska županija pomaže financijski

"Jako je zahtijevan jer se ugrađuje puno plinskih bojlera za koje trebaju stručna znanja za ispitivanje dimnjaka jer to nije klasično čišćenje dimnjaka kao prije što je bilo. A nažalost, ja držim majstorske ispite u Zadru i Zadarskoj županiji, već nekoliko godina nitko, ni stariji, a kamoli mlađi, nije išao na prekvalifikaciju", kaže dimnjačar Božidar Martinović koji je naslijedio očev obrt otvoren 1976. godine.

Iz Zadarske županije zato su odlučili financijski poduprijeti tradicijske, umjetničke i deficitarne obrte u iznosu do tisuću eura godišnje. "Ona se odnosi da li na ulaganja u sami prostor, da li u nabavku opreme, pa i na tekuće troškove kao što su najamnina, plaćanje režija i tako dalje. Znači, sami smisao potpore je da bi ta zanimanja i dalje opstala Ante Sjauš, pročelnik za gospodarstvo i turizam Zadarske županije", poručuje Ante Sjauš, pročelnik za gospodarstvo i turizam Zadarske županije. Neven je time zadovoljan, jer je njegova brusionica vjerojatno jedina u Dalmaciji u kojoj se noževi oštre na kameni brus kojeg hladi voda.

"Kad sam krenuo u ovaj posao nisam računao da ću se obogatiti s ovim, nego da mogu živjeti. To sam planirao tako, i eto do dan danas smo tu gdje jesmo, održavamo se i to je to", kaže Neven Glavić čija je radnja u voltu kraj zadarske tržnice. Njega bi mogao naslijediti sin, inače po struci građevinski tehničar. Odlučio se prekvalificirati i nastaviti očevim stopama.

"Mislim da je brusača, oštrača noževa sve manje i manje, a mi smo ipak turistički grad, pa ima dosta restorana, ugostitelja općenito i svima trebaju oštri noževi za rad", dodaje sin Dino. Svoje mjesto pod suncem nastoje izboriti i ostali zanatlije čije smo vrijednosti svjesni najčešće tek kada nestanu iz grada.