'NIJE LAK NOVAC' / Posao iz snova ili možda ne? Za dva mjeseca zarada je 18.000 eura, ali ima caka

Prijaviti se mogu osobe u dobi od 24 do 55 godina koje su visoke od 1,53 do 1,90 metara i imaju indeks tjelesne mase (BMI) od 18 do 30. Morate biti zdravi, nepušač i dobro govoriti njemački