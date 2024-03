Osijek bilježi pozitivne gospodarske trendove i najveći rast broja obrtnika. Otkrili smo kako i zašto su poznati osječki obrtnici odabrali svoj posao.

Gospođa Milena Cesar oduvijek je, kaže, voljela imati na sebi nešto posebno pa si je to sama kreirala i sašila. Završila je tekstilnu školu i kao krojačica radi već 23 godine. "Imate svoju sreću i zadovoljstvo jer radite ono što volite, ja stvarno uživam u onom što radim i volim to raditi", priča Milena Cesar.

Tomislav Ivandija se zbog ljubavi prema automobilima odlučio njima i profesionalno baviti. Obrtnik je više od 23 godine. Posao nije lak, no kaže da se korektnim i poštenim radom može dobro živjeti. Drago mu je da znanje može prenositi i na druge. "Upravo kod mene u radionici se polažu i majstorski ispiti. Ponosan sam što se to zanimanje počelo izuzetno tražiti, razvija se. Imamo sve više i više zahtjeva da se otvara više budućih radnji", kaže Tomislav Ivandija.

Rast u odnosu na prošlu godinu

Otvara se i sve više obrta. U osječkom udruženju obrtnika kažu da je njihov rast u odnosu na prošlu godinu veći od 12 posto. "Skok s 2800 na 3179 obrta zaista je veliki skok koji nam je dobar pokazatelj, ali s druge strane nas izuzetno obvezuje", objašnjava Tibor Vidaković, vlasnik frizerskog obrta i predsjednik Udruženja obrtnika Osijek.

Sve više obrta obvezuje ih da i dalje rade predano i kvalitetno. Uz korektnu cijenu, kako bi u općem rastu troškova korisnici njihovih usluga bili i dalje zadovoljni. "Pa znate kako je, nama je sve malo, a onome tko plaća je puno, kao i u svemu", kroz smijeh priča krojačica Milena. Obrtništvo je, kažu izazovno, no svoje poslove ne bi mijenjali. "To je dobar posao, zahtjevan, traži puno ulaganja, ali se od njega može vrlo pristojno živjeti", kaže automehaničar Tomislav.

Najvažnije je raditi ono što se voli, zaključuje Tibor koji je posao zavolio kao dijete u frizerskom salonu svoje majke i sada već 30 godina uživa u njemu: "Volim ovaj posao, volim izazove koje on nosi, volim to okruženje i zasigurno je da nisam pogriješio u svom odabiru. Veseli me reći da je i moja kći koja je sada 13 godina, također razmišlja biti treća generacija u struci."

Grad Osijek nakon ukidanja prireza nije povećao porez na dohodak, a kontinuirano izdvaja sredstva i za razvoj poduzetništva. U proteklih pet godina broj se obrta povećao za gotovo 50 posto, a s onima koji biraju na svoj način raditi posao koji vole ta bi se dobra priča trebala i nastaviti.