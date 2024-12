Božinović za RTL komentirao kavu o kojoj svi pričaju: 'Evo što mi je čudno'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za RTL je komentirao optužbe stranke Možemo! na račun državne tajnice Irene Petrijevčanin za koju kažu da je iznosila previše detalja o spornoj kavi Mile Kekina i Nikice Jelavića.

"Ne mogu to prihvatiti zato što se državna tajnica na zahtjev medija, nakon sjednice Vlade, informirala u Ravnateljstvu policije. Rekla je više-manje ono što je objavio gospodin Kekin na Facebooku i ono što je njegova supruga govorila na press konferencija. Ne znam na što oni to misle. Ono što mi se u ovoj situaciji čini malo čudnim je da onaj tko je zapravo prvi počeo govoriti, a to je gospodin Kekin, nakon toga nestao", poručuje Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Što mi imamo s njihovom kavom?'

"Pojavila su se određena pitanja, sada smo svi u poziciji da moramo nešto odgovarati, a onaj od kojeg je sve krenulo je zašutio i nestao. Mislim da to nije u redu, s obzirom na to da se radi o javnoj osobi, a također nije ni najmanje u redu kritizirati državnu tajnicu koja je rekla više-manje ono što su rekli i oni - da tu nema elemenata kažnjivog ponašanja, nema elemenata za kaznene, prekršajne prijave", dodaje ministar.

Pitali smo ga misli li da je državna tajnica prekoračila ovlasti. "Ne da nije prekoračila ovlasti, nego je odgovorno izašla pred medije jer se upravo gospođa Kekin pozivala na odlazak u policiju. Onda su se novinari okrenuli prema policiji. Netko je u ime policije, odnosno u ime MUP-a, trebao nešto reći. Taj dan to je bila državna tajnica i dala je izjavu koja je opisala činjenično stanje", odgovara Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimalo nas je što općenito misli o cijeloj situaciji. "Meni to djeluje kao saniranje štete. Oni su to tako procijenili. Ponavljam - sad su svi za nešto krivi jer su gospodin Kekin i gospodin Jelavić pili kavu. Što mi imamo s njihovom kavom? Niti tu ima protupravnog ponašanja, kaznenog djela. Sad cijela nacija, uključujući institucije mora pričati o njihovoj kavi zbog koje su se valjda predomislili… Nitko ne zna zašto je bila kava. Ne zna policija, niti istražuje. O tome znaju gospodin Kekin i njegov sugovornik. Ako postoji interes, onda bi on trebao govoriti o toj kavi. Odakle mi znamo o čemu su oni pričali, ali je činjenica da su pričali", zaključuje Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa