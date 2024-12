Reporterka ulovila Nikicu Jelavića na izlasku od Nobila. Poslao opomenu pred tužbu za Kekine

RTL-ova reporterka Dajana Šošić "ulovila" je Nikicu Jelavića, i to pravog, na izlasku iz jedne zgrade u središtu Zagreba. Sakriven pod kacigom nije htio odmah otkriti je li to stvarno on ili nije.

"Ne dajem izjave za medije", rekao je kratko, a na pitanje zbog čega rekao je: "Ne volim medijsku eksponiranost".

"Nećete nam objasniti situaciju", uporna je bila Dajana.

"Ne", kratko je odgovorio. Na pitanje zbog čega, dodao je da ima vremena.

A, je li bila riječ o nekom poslovnom dogovoru, kaže:

"Ne bih htio komentirati s medijima svoje poslovne stvari, dogovore i razgovore", rekao je i odvezao se svojim motorom prije nego što je odgovorio na pitanje je li se lažno predstavljao.

Podsjetimo, Jelavić i dalje čeka da Mile Kekin otkrije istinu o njihovu nedavnom polusatnom razgovoru u kafiću na zagrebačkom Britancu. U protivnom, najavljuje tužbu. Njegov odvjetnik opovrgava da su Jelavić i Kekin razgovarali o dugu izvođačima radova na vili u Istri koji je, kako se spekulira u javnosti, Jelavić otkupio. No sadržaj razgovora još ne otkriva.

