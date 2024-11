Bauk najavio bojkot Odbora za obranu, Bulj smatra da ima važnijih tema. Hoćemo li sutra čuti istinu?

Je li napokon došlo vrijeme da hrvatska javnost dozna istinu? Zašto je dron prije dvije i pol godine pao iz vedra neba na Zagreb u blizini studentskog centra u kojemu živi 4000 studenata?

Za ponedjeljak je zakazana sjednica saborskog Odbora za obranu. Glavna tema je misija NSATU. Pitanje je hoće li se dotaknuti i teme drona.

Potpredsjednik saborskog odbora za obranu Ante Deur poručuje: "Sutra ta tema ne može biti otvorena samo iz jednog razloga što je sutra u samom pozivu za Odbor izvješće zamjenika glavnog tajnika Borisa Rugea. Tako je naziv sjednice."

Predsjednik odbora SDP-ov Arsen Bauk najavio je bojkot sjednice, ali pred kamere nije htio. MOSTov Miro Bulj poručuje kako HDZ uporno gura temu oko sudjelovanja u NSATU misiji pored puno važnijih stvari.

"Umjesto da se bavimo inflacijom, niskim plaćama, mirovinama te demografskim slomom, njima je lakša ova tema. A oko pada drona ne očekujem ništa jer nam dvije i pol godine kriju istinu, iako je svima nama jasno da je znaju", dodaje Bulj.

Temu drona otvorio je upravo Bulj kada je jasno zamjenika glavnog tajnika NATO-a upitao zna li se tko je Hrvatsku napao dronom.

Boris Ruge tada je odgovorio: "Što se tiče incidenta s dronom, sve informacije o tom incidentu su dostupne Vladi Republike Hrvatske. I mislim da su te informacije podijeljene s NATO-om i da je taj incident dobro istražen. Ali ja nemam saznanja o pojedinostima vezano za to."

Premijer je o svemu očito jako dobro upućen. Jer kad se to dogodilo, tražio je da se sve detaljno istraži tvrdeći i da je dron nosio bombu.

"Ovako nešto je bila čista i jasna prijetnja na koju se treba reagirati. Prema tome mi ćemo ovu temu dignuti na svim tijelima i NATO-a i Europske Unije još detaljnije i obavijestiti o svemu onome što saznamo", poručio je Andrej Plenković u ožujku 2022.

Saznali su sve, javnost nikad nisu obavijestili.

Antu Deura pitali smo zašto je to klasificiran podatak. "U svim oružanim snagama svijeta imate određene vojne tajne klasificirane kako god da ih sad nazovemo, tako i to. Vjerujem da dok se istraga do kraja ne dovede i dok sve ne dođe, ne vidim nikakvog razloga da to neće biti rečeno", objašnjava Deur.

I sve bi i dalje ostalo obavijeno velom tajne, da Boris Ruge nije rekao da dron nije stigao iz Rusije. I da je na Hrvatsku bačen greškom. Je li od Ukrajinaca? Nitko ne želi potvrditi.