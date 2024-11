Otkriveno tko je ispalio dron koji je pao na Zagreb? Ključna izjava drugog čovjeka NATO-a prošla ispod radara

Drugi čovjek NATO-a Boris Ruge na Saborskom odboru za vanjsku politiku potvrdio je da hrvatska Vlada ima sve informacije o dronu koji je prije dvije i pol godine pao u Zagrebu u blizini Studentskog doma.

Iako Vlada prema Rugeu ima sve informacije, javnost s rezultatima istrage nikad nije upoznata.

"Koliko sam shvatio, dron nije bio napad na Hrvatsku, bila je to tehnička nezgoda, greška, koja se dogodila. Zajedno smo analizirali tu situaciju, no podaci su klasificirani pa ne mogu podatke podijeliti s vama. Ali mogu reći da to nije bio napad Rusije na Hrvatsku", rekao je zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge.

S obzirom na tu izjavu jasno je da Rusija nema veze s napadom već da je dron lansiran s ukrajinskog teritorija greškom. Do danas je nepoznato pod kojim okolnostima i čijom greškom je dron završio u Hrvatskoj i napravio krater od 50-ak metara.

Hrvati su naša braća i mi nismo ispalili taj dron, rekao je nakon pada ukrajinski ministar obrane.

Podsjetimo, 10. ožujka 2022. nešto poslije 23 sata, dok su se studenti družili u obližnjim kafićima na Savi ili spavali u paviljonima, udaljenima niti stotinu metara, bespilotna letjelica Tupoljev Tu-141 sovjetske proizvodnje srušila se u Zagrebu. Idućih dana političari su dolazili gledati u rupu koja je ostavila, stručnjaci su upozoravali da je lako moglo doći do tragedije da je dron pao samo malo dalje.

