Dron veličine MiG-a i krater od 50 metara. Ovako je to izgledalo u Zagrebu. Sad znamo čiji nije...

I on je tada smatrao da je ukrajinska letjelica vjerojatno doluta. 'Letjelica ovog tipa može se pretprogramirani, ranije pohraniti (podaci o njenom cilju op-a), onda ona odleti, izvrši svoju zadaću i vrati se. Ona na sebi ima osmatračku opremu, špijunsku. Nije to ratna letjelica. Na sebi ima opremu za prisluškivanje, fotografiranje, snimanje. Kad napravi posao, vrati se natrag. Na sebi ima sustav navođenja, ili je vi navodite ili se sama navodi. No sustav može otkazati i ona potom leti sve dok ne izgubi gorivo. Čini se kako se to i dogodilo jer prema slikama s mjesta pada vidi se da nije gorjelo. Da je imala još goriva, to bi bio gorjelo. Ovdje toga nema i vjerojatno je ostala mala količina goriva zbog kojeg se osjetio karakteristični miris', govorio nam je tada Selak.