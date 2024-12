Cijene lude, za kvadrat se daju i dvije plaće: 'Ovo svaki kupac mora napraviti i uštedjeti'

Broj prodanih stanova pada, ali ne i cijene kvadrata. Za jedan kvadrat u prosjeku je potrebno izdvojiti gotovo dvije prosječne plaće. Provjerili smo donosi li Nova godina i novi zakon promjene na tržištu nekretnina te je li bolje čekati s kupnjom ili ne.

Marko Basler (28) iz Zagreba već dvije godine s obitelji neuspješno traži krov nad glavom. U obitelji imaju dvomjesečnu kćer, a opcija da plaćaju najam od 600 eura na mjesec više nije održiva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izazovno je to što se stanovi koji su cjenovno prihvatljivi i kvalitetni jako brzo prodaju. Svaki dan moramo biti ažurni, stalno gledati oglase, a problem je što ne znamo što nas čeka kad dođemo vidjeti stan uživo. Mnogi mladi su skeptični već u startu jer su cijene jako visoke," kaže Marko.

U odnosu na 2015. godinu, cijene su veće gotovo 64 posto. Kvadrat je tada stajao 1.518 eura, dok je u prvoj polovici ove godine gotovo dosegao 2.000 eura. Uz to, ove je godine u Hrvatskoj izgrađeno samo 1.838 stanova. Investitore muče skupo zemljište i troškovi gradnje, pa cijene nekretnina i dalje rastu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Statistika: Troškovi veći uza 23% od 2021.

"Troškovi gradnje su se, prema službenim statistikama, povećali od 2021. za 23 posto. S druge strane, rasle su cijene građevinskih zemljišta, da ne spominjem radnu snagu, tako da je to sve utjecalo na cijene novogradnje, odnosno ulazne troškove investitora što se odrazilo na prodajne cijene stanova," tvrdi Boro Vujović, agent za nekretnine.

Kupci više nisu spremni prihvatiti tako visoke cijene. No, unatoč slabijoj prodaji, stanovi se i dalje traže. Kako zaustaviti divljanje cijena i olakšati put do vlastitih kvadrata?

"Način koji vidimo da se tržište stanova smiri je da na tržište dođu zemljišta koja su u vlasništvu lokalne ili centralne uprave te da se tako aktivira nova stambena ponuda u suradnji s privatnim investitorima," smatra Vedrana Likan, stručnjakinja za nekretnine.

Nacionalni plan i novo poskupljenje

Krizu stanovanja trebao bi riješiti Nacionalni plan stambene politike. Agenti za nekretnine ipak tvrde da će on dovesti do rasta cijena novogradnje zbog Vladine mjere povrata PDV-a za kupnju prve nekretnine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, otkriva poziciju države:

"Mi nećemo utjecati na tržište nekretnina. Tržište će ići svojim putem, ali ćemo utjecati na to da se građanima omogući priuštivo stanovanje. Ciljna skupina nam je jasna – to su oni koji imaju minimalna do prosječna primanja. Njima ćemo pomoći kroz dugoročni najam, olakšice u kupnji prve nekretnine i povrat dijela poreza."

San o padu cijena nekretnina iduće godine, smatraju stručnjaci, nije realan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Intervencije poput povrata polovice PDV-a pri kupnji prve nekretnine izvrstan su alat. To je ušteda koja se može ostvariti već sljedeće godine. Povrat poreza na transakciju nekretnina kod starogradnje također je koristan alat koji kupci trebaju iskoristiti u 2025. godini," kaže Likan.

Foto: RTL Danas Vedrana Likan

Značajan pad cijena ne očekuje se još dvije godine. No, Marko s početka priče pozdravlja smanjenje poreznih nameta s Novom godinom. Jer, svaka ušteda u potrazi za vlastitim kvadratima dobro je došla.