Hrvati u agoniji, cijene ovoga naglo eksplodirale po najvećoj zimi: 'Ovo je suludo!'

Po najvećoj zimi dio građana proživljava agoniju jer u dijelu zemlje vlada nestašica peleta za grijanje. Broj žalbi, potrošačkim udrugama raste iz dana u dan, a velika navala uzrokovala je i nagli porast cijene.

Uslijed debelih minusa - sreća se mjeri u vrećama peleta. "S početkom godine smo krenuli u potragu za peletima, nama ne treba puno, ali i to malo što nam treba nismo mogli nigdje naći. Išli smo po svim trgovačkim centrima i po svuda smo zvali sve smo tražili, ali nažalost nitko nema, svi kažu da će doći idući tjedan, pa idući", govori nam voditelj jednog ugostiteljskog objekta Lovro Abramović.

Što se vidi i po trenutačnom stanju ponude u većim trgovačkim lancima.

"Na kraju smo od susjeda posudili par vreća da ugrijemo nekako tu terasu", dodaje Abramović.

'Ovo je suludo'

Većina ipak nema susjede s vrećom viška. Društvene mreže preplavljene su porukama ogorčenih građana. "Peleta nema nigdje i ako slučajno dođe, dođe jedna paleta po ludoj cijeni, bolje se isplati kupit veću klimu", "Zadnja sezona da grijemo na pelete, ovo je suludo..."

Hladni val tijekom protekla dva tjedna doveo i do vala poziva u Udruzi za zaštitu potrošača. "Javljaju se ljudi iz Dalmacije, tamo te peći dosta koriste jer nema plina, i javljaju se ovdje iz unutrašnjosti Hrvatske. Snalaze se da kupe vreću ili dvije na benzinskoj, ali to je za jedno ili dva loženja", objašnjava Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača

Proizvođači potvrđuju nestašicu, ali tvrde da je ista izazvana prvenstveno pogrešnim navikama kupaca. "Ljudi kupujte pelet na vrijeme i svi ćete ga imati i plaćati jeftinije nego sad kad robe nema, a nema je jednostavno zato što niti proizvođači niti trgovci nemaju takve skladišne kapacitete da podmire takozvane 'peakove' u potražnji. Proizvodnja se nešto smanjila zbog većih troškova", kaže nam Ivić Pašalić, predsjednik HUP-ove Udruge drvne i papirne industrije.

Cijene rasle 65 posto?

I tako povećana potražnja diže i cijene što potvrđuje i direktor najvećeg domaćeg proizvođača peleta iz Delnica. "Cijena u malopradaji prema krajnjem potrošaču je 4,75 eura po 15-kilogramskoj vrećici. U odnosu na lani to je više, imali smo situaciju blage zime i samim tim smanjenje potražnje", ističe Goran Petranović, direktor firme za proizvodnju peleta.

Potrošačka platforma Halo, inspektore tvrdi da su tijekom ove zime cijene rasle 65 posto. "U nekim slučajevima čak i 100 posto. Na otocima je taj problem posebno izražen i danas mještani otoka plaćaju po 11 eura za paket peleta", tvrdi Josip Kelemen iz Halo, inspektore.

Potrošačke udruge složne su u tvrdnji da fokus na izvoz dodatno pogoršava situaciju, ali bez njega industrije ne bi ni bilo ističe Pašalić: "Rasla je u prosjeku 20-30 posto zbog takvog stanja na tržištu. U Hrvatskoj se proizvede negdje između 550 i 600 tisuća tona, od toga je hrvatska potrošnja po podacima od lani negdje oko 200, 250 tisuća tona, sve ostalo ide u Italiju".

S obzirom na to da se građane i subvencijama potiče na korištenje obnovljivih izvora energije kao što peleti, vrlo brzo bit će potrebni i odgovori o mjerama za stabilizaciju opskrbe.