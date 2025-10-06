Čak i ako ga bolnica ne primi, Berošu su jedna vrata i dalje otvorena, ali: 'On tamo ne želi'

Vili Beroš, bivši ministar zdravstva, a sada osumnjičenik u antikorupcijskoj istrazi, došao je na razgovor za posao u KBC Sestre milosrdnice. Jedan je od tri kandidata za neurokirurga.

Točno za mjesec dana na sjednici optužnog vijeća odlučivat će se o njegovoj sudbini u aferi Mikroskopi.

Ranije ministar zdravstva - danas kandidat na razgovoru za posao neurokirurga u Vinogradskoj. Istoj onoj bolnici koja se spominje u optužnici oko nabave jednog od navodno preplaćenih mikroskopa protiv Beroša u korupcijskoj aferi - u kojoj ga USKOK tereti da je primio mito od 75.000 eura.

Vili Beroš ni danas - pred kamere nije htio. No jedan od ostala dva kandidata na natječaju - jest. Ivan Škoro komentirao pitanje je li ga obeshrabrilo što se javio i Beroš.

"Sva trojica smo se javili s nekakvom nadom da ćemo biti primljeni. Imati profesora Beroša kao protukandidata nije ugodno", rekao je, a na pitanje boji li se da će to na kraju biti politička odluka, kaže:

"Od straha nemam ništa"

Bivšem ministru povlastica 6 plus 6 istječe 30. studenog. Ako ne prođe na natječaju - može i natrag u saborske klupe.

"To je stvar bolnice - mislim da on ne želi u Sabor. On je u okolnostima u kojima je nevezano na nas", rekao je Andrej Plenković dok Branko Kolarić (SDP) smatra:

Osigurao si egzistenciju

"HDZ ga očito ne želi u Saboru, ali važnije je da je djelo koje mu se stavlja na teret izrazito gnjusno", dodaje.

Ranije je činjenicu da nije zatražio povratak na svoje staro radno mjesto - već uzeo dužnosničku povlasticu koju mu je vlada i odobrila - Beroš objasnio ovako:

"To mi je bila prilika da osiguram egzistenciju - biste li vi možda sa optužnicom mogli koncentrirano raditi svoj posao".

No očito više - ne misli tako. Pa je nakon što je ravnatelj Davor Vagić koji je svjedočio u aferi Mikroskopi - od Upravnog vijeća zatražio i dobio izuzeće - oformljeno povjerenstvo koje će zamjeniku ravnatelja - predložiti najboljeg kandidata.

Iz bolnice i dalje bez komentara - tek poručuju da ne mogu komentirati natječaj koji je u tijeku. Nakon što su obavljeni razgovori sa sva tri kandidata sada se čeka odluka povjerenstva koja bi kako se doznaje trebala biti gotova do kraja tjedna.

"Činjenjica je da je otišao u politiku i nije bio aktivan. Prije je bio izvanredan, ali sada ne znam što je s tom njegovom vještinom", rekao je Škoro.

Ako ne prođe na natječaju - Viliju Berošu vrata Sabora i dalje su otvorena. No on prvo kuca na ona u Vinogradskoj kroz koja je i izašao - kada je postao ministar zdravstva. I na koncu Uskokov optuženik.