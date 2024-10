Bujične poplave u Ogulinu: 'Građani su spremni, poplavljeno je nešto podrumskih prostora'

Problemi su s poplava u Hrvatskoj, a ozbiljna je situacija u Ogulinu. Na području grada poplavljeno je 10-ak kuća i 50-ak gospodarskih područja. Voda je zaprijetila i trafostanici u centru, zbog čega je isključena, a dio stanovnika je bez struje.

Ekipe na terenu čiste naplavine u Đulinu ponoru, kako bi se spriječile veće štete. Ugroženo područje obišao je i premjer Andrej Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stanovnik Ogulina Krešimir Lipovščak rekao je za RTL Danas da je sve puno vode. "Jutros je voda počela izlaziti, tko zna gdje će završiti. Nadam se da će to biti gotovo. I prije se ovo dešavalo - 1990-ih i 2000-ih. Problem je u retencije koja se počela raditi prema Hreljinu, a ona nije završena. To bi bilo rješenje da i Ogulin ne bi bio poplavljen", rekao je Lipovščak. Kaže, ovolika količina vode koja je danas u Ogulinu naprosto ne može se progutati postojećim sustavima.

Stanje na terenu uživo prati i reporter RTL-a Danas Boris Mišević koji je izvijestio da se stanje smiruje, iako gradom još uvijek teku bujične poplave. "Vodostaj Dobre je na +333, dosegnuo je vrh i ukazivalo je da može biti opasno. Ovo je bilo samo pet centimetra niže od vodostaja iz 2017. kad je bilo ugroženo 200 kuća. Da je situacija ozbiljna, govori i da je premijer danas došao", izvijestio je Mišević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uživo je razgovarao is gradonačelnikom Ogulina Daliborom Dmitrovićem koji je otkrio kad će retencija biti gotova, koja bi riješila problem poplava u tom području.

"Hrvatske vode su investitor na retenciji, to je projekt od 30 milijuna eura, danas je generalni direktor Hrvatskih voda rekao da do kraja 2025. projekt trebao biti stavljen u funkciju. Mislim da je to ambiciuzno, ali ako bude i 2026. godine, bit ćemo presretni", rekao je gradonačelnik i potvrdio da su građani u strahu od ekstremnih uvjeta, ali da su već i navikli. Rekao je da je posljednjih sedam godina nekoliko puta imali sličnu situaciju.

"Građani su spremi, u naselju Struga poplavljeno je nešto podrumskih prostora, manji vode dio prolazi kroz otvorena vrata i prozore, ali u okolnim dijelovima grada ima i stambenih objekata poplavljeni", rekao je. Na terenu je i GHSS s čamcima, čiste naplavine koje stižu s vodom kako ne bi završile u Đulinom ponoru i kako ne bi začepile ponor.

Osim što se situacija pomalo smiruje, dobro je da je i kiša prestala padati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa