Mljekarstvo je na rubu kolapsa. Broj proizvođača rapidno pada, jer otkupna cijena ne prati rast troškova.

"Imputi rastu, svatko diže cijene kako mu volja, a nama mljekare određuju cijenu sirovine na koju mi ne možemo utjecati", govori vlasnik poljoprivrednog dobra i mljekar, Mirko Katalenić. Da bi proizveo litru mlijeka, mora potrošiti 60 centi, a za nju dobije tek 47. Mirko zato brojku od 140 grla planira smanjivati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije 20 godina Hrvatska je imala više od 60 tisuća proizvođača mlijeka, danas ih je ispod tri tisuće. U Dugoj Resi na 12 tisuća stanovnika, samo je pet proizvođača jer sektor kontinuirano propada.

"Mlijeko koje moja mljekara proizvodi i koje se prodaje s 2,8 masnoća je u dućanu 1,69 eura. Ja sam dobio sad ovaj mjesec 51 cent s 5 posto PDV-a. Odbijte pet posto i to je cijena koju sam ja dobio. A, iz moje litre mlijeka on nije napravio litru mlijeka. On je napravio litru mlijeka, čašu jogurta, malo maslaca", objašnjava Zdenko Močnik, vlasnik OPG-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je moguće jer je konkurencija među otkupljivačima mala. Otkupna cijena, iako raste, ove godine nije prešla 49 centi. Po samodostatnosti smo na tek 40 posto, a prosjek Europske unije je 117 posto. A viškovi koje druge zemlje proizvedu završavaju na našem tržištu. Negativan trend prisutan je i kod proizvođača kozjeg i ovčjeg mlijeka. Lani je ovčjeg bilo oko 20 posto manje, a kozjeg oko 12 posto, čija otkupna cijena ovisno o kvaliteti i varira između 60 i 95 centi, kaže vlasnik ekofarme, Zoran Marciuš.

"Otkupna cijena je čak bi se moglo reći i viša nego u susjedstvu, ali je trošak proizvodnje oko 150 posto posto veći nego u susjedstvu”. Zato je lani Vlada donijela program razvoja sektora mljekarstva do 2030., vrijedan 600 milijuna eura. Od iduće godine planirana je provedba novog programa potpora. U svrhu stabilizacije i razvoja sektora proizvodnje mlijeka, izrađen je Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva za razdoblje od 2025. do 2027. godine – 8.000.000,00 eura po godini provedbe. Ukupno u trogodišnjem razdoblju 24.000.000,00 eura. Potpora bi trebala iznositi oko 300 eura po grlu, odnosi se na mikro, mala i srednja gospodarstva, oni najveći nisu obuhvaćeni. Ali, skeptični su svi jer to nije dovoljno za dodatna ulaganja.

"Da, dat će nam 300 eura za ženski podmladak što je u cilju povećanje stada, ali ne i remont", govori Močnik. "Ona sama ne može napraviti nikakav značajan pomak. To je kao da stavite čovjeka na aparate i pitate se hoćete ga sutra isključiti ili za tjedan dana", zaključuje Marciuš. Uz novac, nedostaje radne snage i zemljišta. Od resornog ministra puno se očekuje, a je li svjestan kolapsa koje prijeti mljekarstvu, proizvođači će doznati sutra kada će biti predstavljen opsežni program za povećanje proizvodnje mesa i mlijeka u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa