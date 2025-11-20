Borba za vlasništvo NAMA-e još nije završena: Tračak nade Zagrepčani polažu u gradsku vlast

Već 143 godine, robna kuća NAMA stoji kao jedan od simbola Grada Zagreba. Tijekom tih godina, mijenjali su se moda, navike i generacije, ali NAMA je ostala konstantna, mjesto gdje se uvijek moglo pronaći baš sve.

Za posjetiteljicu Anđelku iz Zaprešića, koja u NAMA-u dolazi jednom tjedno, to je nezaobilazno mjesto: "Ja gledam kaj je meni lepo. To je meni lepo. I to ću možda i kupiti", kaže s osmijehom. "Prošvrljam sve da vidim šta ima. Vidim ima dobre robe, tu ću se zadržati", dodaje Anđelka.

I Agata iz Zagreba ističe kako je NAMA njezin prvi izbor za kupovinu: "Kad treba nešto kupiti onda prvo odem u NAMA-u pogledati. To podrazumijeva i odjeću i sitnice prigodne."

Borba za vlasništvo nije završena

Gospođa Nada, s 35 godina iskustva u ovoj robnoj kući, nostalgično govori o svojoj vezi s NAMA-om, unatoč nedavnoj dražbi na kojoj je kuća prodana splitskoj obitelji, vlasnicima lanca optika. "Meni je NAMA sve. Kako sam počela prvi posao to mi je to i željela bih da još uvijek ostane NAMA i da je grad preuzme. Svi bi bili sretni i zadovoljni. To bi mi značilo puno, jer mi treba još najmanje pet godina do mirovine", govori Nada.

Nada nije jedina koja žudi za starom slavom NAMA-e. Tatjana Katić, njezina kolegica koja je ovdje provela 40 godina, također voli svoju "drugu kuću". "To mi je drugi dom. Ja sam od 18. godine ovdje i nigdje drugdje nisam radila", izjavila je Tatjana, kojoj do mirovine nedostaju dvije godine, baš koliko novi vlasnici moraju zadržati sve zaposlenike.

No, borba za vlasništvo još nije završena. Grad Zagreb ima pravo prvokupa i razmatra hoće li iskoristiti tu mogućnost. Iz ureda Grada Zagreba poručuju: "Zagreb će, u skladu sa zakonskim rokovima i propisanom procedurom, razmotriti sve okolnosti relevantne za eventualno korištenje prava prvokupa."

Splitski poduzetnici bez komentara

Što o ovom raspletu misle splitski poduzetnici na naše upite ne odgovaraju, no Zagreb na robnu kuću - ima pravo. Zato što ju je proglasio kulturnim dobrom.

Marija iz Zagreba naglašava da bi bilo lijepo da NAMA ostane u vlasništvu Grada Zagreba. I Branka Horvat iz Zagreba, s dozom humora, dodaje da je NAMA "zagorska, nema kaj. Od pamti vijeka." Njezin najdraži kupovni artikl? "Rajngle. Dolazi nova godina i želim se počastiti," kaže.

Iako je potrebno izdvojiti gotovo 17,5 milijuna eura da bi Grad preuzeo vlasništvo, mlada prodavačica Hana Majerić vjeruje u budućnost NAMA-e: "Mislim da će ostati kakve god bile borbe jer to je - zagrebačka kulturna baština." Nakon prodaje NAMA-e na Ilici, nastavlja se borba za onu na Kvaternikovom trgu.