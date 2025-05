Bogoslov iz Rijeke: ''Bio sam uz papu Franju pred smrt, a sad sam dobio blagoslov Lava XIV.'

Lav XIV. počeo je svoj prvi dan kao novi Papa Katoličke crkve misom u Sikstinskoj kapeli, zajedno s kardinalima koji su ga izabrali. Nadam se da Crkva može donijeti svjetlo u tamne noći ovog svijeta, poručio je Robert Francis Prevost, dok se na misi mogao čuti talijanski, engleski i španjolski jezik. Na istom mjestu na kojem je i izabran i postao 267. papa, u svojoj propovijedi je pozvao na njegovanje osobnog odnosa s Isusom Kristom i poručio kako bez vjere život nema smisla. Upozorio je i na mnoga mjesta na kojima se tehnologija, novac, uspjeh, moć ili užitak vrednuju više od kršćanske vjere.

Inauguracija novog pape održat će se u nedjelju, 18. svibnja, na dan lokalnih izbora. Prva opća audijencija tri dana kasnije, u srijedu 21. svibnja. Nakon prve mise koju je odslužio papa Lav XVI., kardinali su papu na izlasku iz kapele ispratili pljeskom.

Novog papu u izjavama kardinali opisuju kao skromnog čovjeka, ali osobu širokog pogleda koji dobro poznaje Crkvu. Nakon mise, papa je s kardinalima imao ručak, a nakon toga većina će njih napustiti Vatikan i vratiti se svojim zemljama.

Hrvat u Vatikanu: ‘Nevjerojatna atmosfera, suze su mi išle niz lice’

Reporter RTL-a Danas Mario Jurič iz Vatikana razgovarao je s Matijom Luketićem, bogoslovom Riječke nadbiskupije i članom zajednice Omnia Deo, koji je bio među mnoštvom vjernika na Trgu sv. Petra.

"Predivno iskustvo, biti ovdje u ovome trenutku, stajati tu kad papa izlazi na balkon i kad je rekao prve riječi ‘Neka bude mir sa svima vama’. Suze su mi same krenule. Uzeo je ime Lav, znači on je Lav s Kristom!", rekao je Matija.

Na pitanje hoće li novi papa biti ‘lav’ i u odnosu s kurijom i drugima, skromno odgovara: "E to ne znam, mi ćemo moliti za njega, da sve što bude radio, bude kako treba."

Najviše ga je, kaže, dojmila poruka o zajedništvu: "Kad je rekao da smo svi zajedno kao učenici i zajedno hodamo, a ispred nas je Krist. Atmosfera je bila predivna, bila je masa ljudi, ali svi kao jedno. Nevjerojatno veselje, svi se grle, slave… Koga god sretneš na cesti vičeš ‘Habemus Papam!’ i grliš ga."

Matija nam je otkrio i kako je prije imao posebnu čast: "Imao sam priliku biti dan prije nego što je papa Franjo umro i držati knjigu iz koje je on čitao završni blagoslov Urbi et Orbi. A sada opet biti ovdje, vidjeti novog papu, čuti njegove riječi i dobiti prvi blagoslov… To je nešto neopisivo."

