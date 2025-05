Papinska stolica od smrti Franje bila je uronjena u tamu. Sada je opet zasjala: Ovo čeka Lava XIV.

Poglavar Katoličke Crkve ujedno je i biskup Grada Rima. Nakon izbora, očekuju ga mnoge odluke o tome kako će funkcionirati njegovo stanovanje i upravljanje Gradom i svjetskom Crkvom. Uz to, obrednim i formalnim propisima predviđeno je kako će svečano preuzeti svoje službe.

Hoće li vratiti tijaru koju je odbacio Pavao VI.?

Kad je na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja umro papa Franjo, njegov je pontifikat završio: kamerlengo, kardinal Kevin Joseph Farrell zapečatio je vrata njegova stana u Domu svete Marte i uništio Franjin ribarski pečatni prsten. Sad je na papi Lavu da dobije svoj prsten i preuzme Papin stan. Uz to, očekuje se i odluka gdje će novi papa stanovati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, nakon konklava u ožujku 2013., kad je postao papa, kardinal Jorge Mario Bergoglio odlučio je da se iz Doma svete Marte neće seliti u Apostolsku palaču, nego je svih dvanaest godina i trideset devet dana svojega pontifikata ostao na stanu u Svetoj Marti, što je skromniji smještaj i bliži običnim ljudima.

Slično tomu, papa Franjo izašao je iz lože na balkon bazilike svetog Petra samo u bijeloj papinskoj mantiji zadržavši svoj željezni križ, a papa Lav XVI. jučer je bio zaogrnut crvenom pelerinom, preko ramena imao je crveno-zlatnu štolu i zlatni križ na prsima dok je uskrsnim pozdravom "Mir vama" pozdravljao okupljeno mnoštvo na vatikanskom Trgu svetog Petra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stoga se očekuje da ostentativno odbijanje nekih znakova časti, koji su istodobno i pokazatelji imovinske moći, neće biti izbor Lava XIV. Svakako, na novom je rimskom prvosvećeniku da u kontekstu svih svojih prethodnika te svoje službe uspostavi stil i izraz svojega pontifikata.

Jedan od takvih znakova bila je papinska tijara, kapa u obliku košnice s trostrukom krunom koja je obilježavala trostrukost papine vlasti (triregnum – trostruko kraljevstvo).

Posljednji okrunjeni papa bio je Pavao VI. 1963. i on sam je odbacio nošenje tijare: posljednji ju je put imao na glavi zazivajući blagoslov Gradu i Svijetu (Urbi et Orbi) na Božić 1964. Ništa ne priječi papu da ponovno upotrebljava tijaru, ali nakon pape Pavla ni jedan papa do sada nije to učinio.

Izrađuje se ribarski prsten

Što se tiče formalnih nastupa, tu novi papa ima manje izbora. Ponajprije, nakon otajstvenog pristanka na preuzimanje Petrove stolice pred kardinalima izbornicima u Sikstinskoj kapeli, očekuje ga svečano uvođenje u službu i preuzimanje službe. U povijesti to je bila krunidba, no od Ivana Pavla I. 1978. krunidbe nije bilo, nego nego papa svečano stupa u službu pojednostavljenim obredom svečane nastupne mise rimskog prvosvećenika. Papa simbolički kao znak službe dobiva palij i ribarski prsten. Formalno se računa da se misa služi u bazilici svetog Petra, no obično to bude na trgu ispred Bazilike. Pretpostavlja se da će to biti u nedjelju 18. svibnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bazilika svetog Petra, naime, jedna je od četiriju rimskih bazilika i jedina od njih koja se nalazi unutar vatikanskih granica. I preostale tri bazilike pripadaju teritoriju Vatikana i u njegovom su vlasništvu, ali se doista nalaze u okolici Vatikana unutar Grada Rima. Budući da je papa, uz to što je na čelu Katoličke Crkve, također na čelu Rimske biskupije, nakon Svetog Petra prvo će se uputiti u rimsku katedralu.

Svjetla su opet zasjala

Rimska je katedrala najstarija papinska bazilika. Punim se imenom zove Arhibazilika svetog Spasa i svetih Ivana Krstitelja i Ivana Evanđelista u Lateranu. Kao arhibazilika (nadbazilika) dobila je i naziv Majka i glava svih crkvi Grada i Svijeta (Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput). Ipak, najčešće se naziva Sveti Ivan Lateranski. Ta je crkva službeno papino sjedište koje sad očekuje Lava XIV. da ga preuzme. Također, to je patrijaršijska bazilika patrijarha Zapada – a taj naslov i služba također pripadaju rimskom prvosvećeniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od smrti pape Franje, papina je stolica biskupa Rima i patrijarha Zapada, smještena u apsidi crkve, bila uronjena u tamu. Svjetla koja je osvjetljuju ponovno su zasjala kad je objavljeno da Crkva ima papu. Za nastupni posjet Ivanu Lateranskom propisan je obred, a preostale dvije velike bazilike novi papa posjećuje prema vlastitom nahođenju, ali također ubrzo nakon izbora. Jedna je od njih bazilika svete Marije Velike u kojoj je sahranjen papa Franjo, a druga je bazilika sv. Pavla izvan zidina.

Slijede razgovori za imenovanja

Napokon, novi papa kao apsolutni monarh na čelu Države Grada Vatikana morat će se baviti postavljenjima i imenovanjima. Sve te službe formalno više nisu na snazi otkako je umro prethodni papa, Jorge Mario Bergoglio papa Franjo. Sasvim će sigurno barem nekoliko punih radnih dana biti potrebno za razgovore radi usmjeravanja suradnika i ureda, donošenje odluka te nova ili ponovljena imenovanja kako bi se nastavilo djelovanje Vatikana kao države.

I obvezni simbol neobvezatnosti…

Uza sve velike i obredne nastupne obrede i svečanosti, uobičajilo se da novi papa donekle formalizira svoj prvi neformalni posjet. Tako je papa Franjo prvo posjetio umirovljenog papu Benedikta odajući znak poštovanja svojem prethodniku.

Papa Lav zasad je neformalno posjetio Palaču Svetog Oficija (Palazzo del Sant’Uffizio) - zgradu tik do ulaza u Vatikan, u kojoj je smješten Dikasterij za nauk vjere i drugi uredi, ali služi i za stanovanje: tamo je, naime, kao vatikanski službenik kardinal Prevost stanovao do početka ovogodišnjih konklava. Je li to taj posjet ili nije – na kraju krajeva nije ni važno. Zgodno je primijetiti kako se Papa susreo s ljudima s kojima je boravio i radio, a to će - kao pastir koji nasljeđuje pastira koji reče da pastir mora poprimiti miris pastve – vjerojatno i nadalje raditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sa suzama u očima i knedlom u grlu: Ovo je 20 sekundi kada je Robert shvatio da je postao poglavar Katoličke Crkve