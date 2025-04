Bivši veleposlanik pri Svetoj Stolici: 'Ima simbolike u smrti pape Franje na Uskrsni ponedjeljak'

O papi Franji razgovarali smo i s Nevenom Pelicarićem, savjetnikom predsjednika Republike i bivšim veleposlanikom Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici.

"Papa je započeo svoj pontifikat s Urbi et Orbi s lože bazilike Svetog Petra. Danas je otišao nakon što je jučer mu bilo dopušteno da u teškim zdravstvenim i životnim okolnostima udijeli blagoslovi kršćanski narod i da ponovno udjeli Urbi et Orbi. To je zgodan završetak pontifikata. Danas je Uskrsni ponedjeljak, i ima simbolike u rečenici "Što tražite živoga među mrtvima uskrsnuo je", rekao je Pelicarić.

Komentirao je i proces izbora novog papa i na moguća nagađanja da bi nasljednik mogao biti iz Italije.

"Poznata je izreka tko uđe u konklava kao papa, izađe kao kardinal. Ako se misli da će baš taj biti papa, često ta osoba nije izabrana. Duh Sveti bira papu, to je nešto u što katolici vjeruju i zato se kardinali u konklavi okupljaju sami, moraju biti izolirani od svijeta, smiju razgovarati samo među sobom, ne smiju biti pod vanjskim utjecajem. U tom smislu vjerujemo da će Duh Sveti izabrati onog koga Crkva najviše treba", rekao je Pelicarić.

