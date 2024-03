Potez bez presedana Zorana Milanovića bivše predsjednike države Stjepana Mesića, Kolindu Grabar-Kitarović i Ivu Josipovića dočekao je u Bakuu u Azerbajdžanu.

Mesić je u razgovoru za RTL potvrdio kako je nazvao Milanovića i čestitao mu. "Zaustavio je brutalno silovanje demokracije uz prisustvo vlasti", rekao je Mesić našem reporteru Mariju Juriču. Za ovo kaže treba imati dosta hrabrosti i neće dovesti do Ustavne krize, poručio je. "Mi ćemo imati izbore, doći će do smjene vlasti. Mora netko odgovarati za ono što je neprihvatljivo u društvu. Ako vam ode 20 ministara zbog nefunkcioniranja sustava ili kažnjivog djela, mora odgovarati i onaj tko ih je doveo" zaključuje Mesić pa dodaje da Milanović ima pravo na kandidaturu. Na upit treba li Andrej Plenković bit zabrinut odgovara: "On bi mogao, ako ima imalo savjesti, podnijeti ostavku na fuknciju predsjednika Vlade."

Bivši predsjednik države Ivo Josipović rekao je da je ovime unesena nova dinamika u izbornu kampanju. "Šokiran nisam, iznenađen jesam", naglašava Josipović koji tvrdi da ovaj politički potez nije utjecao na ugled Hrvatske u međunarodnoj zajednici."Ovdje nema Ustavne krize. Osobno očekujem da će Ustavni sud reći da on ne može sudjelovati u izbornom procesu sa pozicije predsjednika Republike. Ali, evo, neka nas Ustavni sud iznenadi", kaže Josipović. Vidjet će se, dodaje, i hoće li se dio biračkog tijela Možemo! vratiti SDP-u ili će se novi birači pozicionirati prema predsjedniku. "Svakako, riječ je o popriličnom potresu na političkoj sceni" poručio je bivši predsjednik Josipović u razgovoru za RTL.

Da se u sličnoj situaciji našla bivša premijerka Jadranka Kosor, ona bi tvrdi, postupila drugačije. "Ostavka pa kandidiranje. Ustav to nigdje ne zabranjuje, Ustav je trebao predvidjeti tu situaciju. Sad dolazimo do Ustavne odredbe da se svi mogu kandidirati", kaže Kosor. Ali tvrdi, Milanović ide na sve ili ništa poput kockara. "Zoran Milanović ide "va bank". Ulog je velik i ako bi iz ove bitke na koji način izašao poražen, smanjene su mu šanse na idućim predsjedničkim izborima na koje on očito ne računa jer je vrlo jasno rekao da želi biti premijer RH", poručila je Kosor.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na ovu temu je danas bez komentara.

