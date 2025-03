Što kad trgovci igraju prljavo i varaju na cijeni? Odmah treba napraviti samo jedno

Gotovo trećina trgovaca ne pridržava se Vladine odluke o ograničenim cijenama 70 proizvoda. To je pokazao i nadzor inspekcije Državnog inspektorata koji najavljuje i kazne. Naša reporterka razgovarala je s predsjednikom Unije potrošača Hrvatske Igorom Vujovićem.

Jesu li trgovci imali prekratak rok za prilagodbu ili smatrate da se trgovci ne boje kazni i inspekcija Državnog inspektorata?

"Ne bih rekao da su imali prekratak rok jer ih je Državni inspektorat obavijestio na vrijeme. Imali osu dređen rok u kojem su se mogli prilagoditi odluci i Uredbi o ograničavanju cijena. To što oko 30 posto trgovaca krši odluku potvrđuje to činjenicu da se potrošači svaki dan obraćaju u Udruzi potrošača jer puno trgovaca krši tu uredbu i dne pridržava se popisa o ograničenju cijena za određene proizvode."

Što bi Vlada trebala poduzeti da se poštuju njihove mjere?

"Mi i iz Udruga za zaštitu potrošača smatramo da bi trebala biti malo jača info kampanja - potrošači nisu dovoljno informirani, ne znaju koji su to proizvodi na popisu. Trebalo bi kroz medije informirati građane da znaju što trebaju uopće gledati u samom trgovačkom objektu i da prate one proizvode koji imaju ograničene cijene."

Kako u cijeloj priči zaštititi potrošače?

Pa samim time što je Državni inspektorat nadležan ua provođenja odluke Vlade Republike Hrvatske o ograničenim cijenama, potrošači ako uvide da se nekakvi prekršaj dešavaju unutar trgovačkog objekta, automatski trebaju to prijaviti Državnom inspektoratu da se to kazni. Kazne su od 3000 do 30.000 eura. Normalno to ovisi o visini i veličini same povrede, ali potrošači trebaju prijaviti Državnom inspektoratu kad uvidi da je nekakva nepravilnost.

