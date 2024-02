Izbor šefa DORH-a Ivana Turudića i dalje diže prašinu. Novi udar stigao je poslijepodne s Pantovčaka. Predsjednik Zoran Milanović upozorio je da premijer Andrej Plenković nije tražio novu sigurnosnu provjeru suca Turudića.

Ovaj upitnik Ivan Tudurić kao uskočki sudac do sada je popunjavao tri puta, posljednji 2019. Ta je procjena prema zakonu i dalje važeća. No premijer i danas sa sjednice vlade nejasno poručuje:

"Ja sam kao odgovoran predsjednik Vlade tražio da mi sigurnosno provjeru prije nego je predložen. Iz rezimea dokumenta koji sam dobio sam pouzdano mogao utvrditi da SOA smatra, a ne ja, da nema sigurnosnih zapreka."

Iz ove se izjave može naslutiti da je za Turudića tražena nova procjena. No, nije - kasno poslijepodne premijera je demantirao predjednik Milanović.

"Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije radila sigurnosnu provjeru suca Ivana Turudića nakon 2019. godine, jer predsjednik Vlade Plenković to uopće nije ni zatražio. Predsjednik Vlade Plenković dobio je od SOA-e 'rezime svih dosadašnjih provjera'... Andrej Plenković je ponovo ugrozio interes hrvatske države."

Kako izgleda sigurnosna provjera?

Bivši SOA-in operativac smatra kako je agencija još 2019. uzela u obzir druženja s Mamićem. A kako temeljna provjera prvog stupnja uopće izgleda? Ispitanik sam odgovara na pitanje - poput primjerice onoga druži li se s osobama iz krim mileja.

"Vi možete reći ne, a onda vas se pita za neke određene osobe. Ne pita se direktno, pita se 10-15 imena, pa između toga i to ima", rekao je Bruno Pavić, bivši operativac SOA-e za RTL Danas. "Nije paušalan. Izgleda paušalan. ali je dosta detaljan", dodao je.

Predsjednik smatra da sustav treba mijenjati, ali jučer nije otkrio u kojem smjeru. "Razgovarat ću i s obzirom da se daje puno, a da je 99% izvan mog vidnog polja, imate za svašta nešto. To će se morati drukčije standardizirati", kaže Milanović.

Iz Vlade poruka da o promjenama treba govoriti struka, ne politika. Oporba kao i predsjednik traži promjene.

"Iz istog izvora je došlo do promjena kad govorimo o sigurnosnim provjerama koje su ublažile, cijelu jednu kategoriju ljudi isključile iz sigurnosnih provjera, govorim o državnim dužnosnicima", rekao je Davor Božinović.

"Imate različite razine sigurnosnih procjena, imate certifikate... meni su isto neke stvari apsolutno, lagano, sulude", rekao je Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

Ako pita one koji sjede u Vladi, oni ne bi imali ništa protiv detaljnijih provjera. "Dapače, po svim uvijetima koji prolaze svih sigurnosnu provjeru, nemam ništa protiv da se i provjere", rekao je Marin Piletić.

"Znate da sam ja sam dugo bio i ne bio u ministarstvu, mislim da sam čak nekakve provjere prolazio, ne bi imao problem", kaže Radovan Fuchs.

Za bilo kakve promjene potrebne su izmjene zakona. No, prije izbora teško ih je očekivati.

Kada je Turudić zadnj put prošao provjeru?

Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić rekla je da je Turudić prošao sigurnosnu provjeru zadnji put 2019. godine. "On je tada bio predsjednik zagrebačkog Županijskog suda i ti podaci poslani su sljedećoj najvišoj hijerarhijskoj instanci, ustanovi, a to je Vrhovni sud, jer naravno bilo bi nelogično da su rezultati poslani njemu."

Što se tiče provjera, Ivanda Rožić kaže da su to najtemeljitije provjere prvog stupnja. "To znači da se tu provjerava sve, od bankovnih računa, imovine, njega, supruge, djece, gledaju se susjedi, prijatelji, gledaju se kontakti, s kim se najviše družio. A ukoliko postoji neka osoba koja je sumnjiva, onda se posebno baca fokus i na tu osobu. Sve te rezultate SOA je provjerila 2019. godine. Na snazi su još uvijek ti rezultati sigurnosne provjere jer oni traju pet godina i njemu ističe to krajem godine", dodala je te naglasila da što se tiče zakona, ni jedan glavni državni odvjetnik ne mora prolaziti sigurnosnu provjeru iako je Ivan Turudić, kao i svi ostali kandidati, dao svoj potpis da može ako je to potrebno.

"Oni to nisu trebali, jer, kažem, nijedan glavni državni odvjetnik nije prošao, a zanimljivo Uskoku koji je specijalizirano tijelo DORH-a, tamo svi prolaze sigurnosnu provjeru, od svih tužitelja, pa čak i do čistačice", dodala je.