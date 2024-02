Ivan Turudić novi je glavni državni odvjetnik unatoč negodovanju velikog dijela oporbe koja smatra da ne smije biti na čelu DORH-a zbog kompromitirajućih detalja koji su tik pred imenovanje procurili u javnost. Najviše su im sporne poruke s USKOK-ovom optuženicom i nekadašnjom državnom tajnicom Josipom Pleslić ex Rimac te sastanci sa Zdravkom Mamićem koje je objelodanio predsjednik Zoran Milanović.

Turudiću kao novom šefu DORH-a oporba se protivila toliko žestoko da su zastupnici stranke Možemo! kampirali 22 sata na Trgu svetog Marka kako bi vladajućima pokazali svoje nezadovoljstvo. Ogorčeni nakon glasovanja tijekom kojeg je 78, od ukupno 140 zastupnika, podržalo Turudića, oporba je sa saborskih stepenica zagrmjela da priči tu nije kraj.

'Plenković je ovime dosta izgubio'

Službeno se datum parlamentarnih izbora ne zna, no iz oporbe su najavili da će nakon njih Turudić, zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem, dobiti "nogu u gu*icu", a da oni "moraju istupiti zajedno" kako bi bili alternativa koju Hrvatska treba. Prvi korak bit će veliki prosvjed koji planira oporba za 17. veljače.

Tu se nameće pitanje može li ova ogorčenost oporbe dovesti do njezina ujedinjena i što će to značiti za HDZ u superizbornoj godini. Politički analitičar Davor Gjenero smatra da izbor Turudića više govori o situaciji unutar HDZ-a nego potencijalima oporbe, ali uvjeren je da je Plenković ovim izborom dosta izgubio.

"Turudić je akter prema kojem sasvim sigurno HDZ ima obaveza, ali ne vidi se koje bi to bile obaveze premijera Plenkovića prema njemu. Slovio je kao kandidat za ministra pravosuđa 2015. godine, u vrijeme kad je HDZ vodio Tomislav Karamarko, ali tu poziciju nije dobio jer je HDZ tada koalirao s Mostom i ministar je postao Mostov kandidat Ante Šprlje, sudac općinskog suda u Metkoviću koji je na toj poziciji ostao i u prvom sastavu Plenkovićeve vlade, a iz nje je izašao s ostalim ministrima iz Mosta nakon raskida koalicije kojem je povod bio politika prema sanaciji Agrokora. Nakon Šprlje, ministarsku poziciju je preuzeo ministar iz vlade Jadranke Kosor, Dražen Bošnjaković, a o Turudiću kao ministru nije se niti razgovaralo", ističe Gjenero za Danas.hr.

'Turudićev izbor je bio iznuđen'

Podsjeća da je Turudić HDZ-u bio važan u vrijeme Milanovićeve Vlade, kada se sukobljavao s njim i ministrom pravosuđa Orsatom Miljenićem. No, u Plenkovićevim administracijama sve do sada nije dobivao "satisfakciju" za taj svoj politički angažman.

Gjenero s druge strane vjeruje da je izbor Turudića na neki način bio iznuđen.

"Očito je da danas premijer Plenković unutar svoje stranke nema ni približno takvu moć kakvu je imao nakon prošlih unutarstranačkih izbora, za pretpostaviti je da je ovaj izbor bio na neki način 'iznuđen' i da je kao predsjednik stranke Plenković morao popustiti struji u stranci koja je sve snažnija" govori.

Turudić je s druge strane u ekskluzivnom intervjuu za RTL nakon izglasavanja poručio da se ne osjeća dužnim prema vladajućoj koaliciji koja stoji iza njega te da bi postupao jednako prema ministrima iz Plenkovićeve vlade ili zastupniku neke oporbene stranke.

Politički analitičar ukazuje da je ova situacija pokazala da Plenkovićev "novi, europejski, centristički HDZ" gubi snagu pod pritiskom tradicionalnog krila stranke.

"A on je izgubio koalicijski potencijal i nakon ovoga ne može računati na to da bi se nakon izbora održala sadašnja arhitektura vladajuće većine, naime koalicija centrističkog HDZ-a sa zastupnicima nacionalnih manjina i malim strankama iz liberalnog političkog polja", objašnjava.

Što to znači za oporbu u superizbornoj godini?

Predviđa da HDZ-u ostaje mogućnost pomicanja na desno i suradnje s populističkim strankama desnice. Za takvu koaliciju, upozorava, desnom krilu DHZ-a Plenković prestaje biti važan. No, ističe Gjenero, to bitno mijenja položaj populističkih stranaka u parlamentarnoj areni.

"Čini se da je sada još jasnije kako će nakon izbora jedna od njih biti spremna na suradnju s HDZ-om, a druga u tvrdoj opoziciji, i uz predsjednika Milanovića. Međutim, ako je i moguće zamisliti suradnju SDP-a, koji je sve više stranka autoritarne ljevice, s populističkim Mostom, što je opcija koju zagovara predsjednik Milanović, ne čini se vjerojatnim da bi bila moguća bilo kakva suradnja ove grupe, obilježene autoritarizmom i populizmom, s platformom Možemo!", govori.

Ne vjeruje da je moguće formiranje nekakve alternativne većine, kako to između redaka navodi oporba koja je uvjerena da će na izborima Plenković i njegova vlada postati bivši. S obzirom na to da Turudić ne preuzima dužnost odmah nego krajem siječnja kada istječe mandat aktualnoj šefici DORH-a Zlati Hrvoj Šipek, analitičar vjeruje da će napetost oko Turudića i njegovog izbora popustiti.

"Činjenica da on dužnost preuzima u svibnju, pak, čini manje uvjerljivom kombinaciju o tome da bi se oko Uskrsa trebalo raspustiti parlament, a da bi parlamentarni izbori trebali biti u prvom dijelu svibnja, jer bi to ponovno otvorilo temu Turudić, na samom vrhuncu predizborne kampanje", dodaje.

To bi značilo da perspektiva Hrvatske nije okupljanje sadašnje opozicije protiv Plenkovića s njegove administracije, ističe analitičar, nego s jedne strane povlačenje europejskog umjerenog HDZ-a pred jačanjem stranačke desnice, i slabljenje umjerenih racionalnih politika pod pritiskom autoritarnih opcija, s jedne strane one koja jača u HDZ-u, a s druge one okupljene oko predsjednika Milanovića.

