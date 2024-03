U studiju RTL-a Danas s Anom Brdarić Boljat i Tomislavom Jelinčićem razgovarali su budući izborni komentatori RTL-a, veterani kampanja i iskusni PR stručnjaci Krešimir Macan i Mate Mijić.

Da to odmah riješimo radi javnosti, radite li nekom kampanju na ovim izborima?

Macan: "Savjetujem IDS"

Mijić: "Imam kontakt savjetodavni sa starim klijentima, ali nikome ne vodim kampanju. Samo sam vaš za ove izbore"

Kada će biti izbori, za koji će se datum odlučiti predsjednik?

Macan: "Čut ćemo od njega. Očekujemo da će to odlučiti prvi radni dan nakon raspuštanja, možda već u petak. Ali, onda će možda napraviti neku odgodu, 28. priželjkuje HDZ, a 12. je drugi mogući. Osobno navijam za 12., bila bi dulja kampanja"

Naše istraživanje sinoć je pokazalo da birači oporbene ljevice i desnice žele izbore čim prije, a HDZ-a su više za svibanj. Kome odgovara raniji datum, a kome kasniji - ili je to svejedno?

Mijić: "Sumnjam da će biti neke velike razlike, ono što možemo biti sigurni da predsjednik Milanović neće ispunjavati želje HDZ-u, naslućuje jako dobro što oni žele i to im sigurno neće dati. Navijam za dulju kampanju, mislim da će biti zanimljivije i da nam daje veću mogućnost da ipak zasad zacementirani odnosi ipak malo poremete."

Iako se izbori očekuju mjesecima, ovih dana se pokazalo da mnogi još nisu dogovorili nositelje, liste, čak ni slogane za kampanju. Je li Plenković tu ipak preduhitrio oporbu?

Macan: "Koliko god se pričalo mjesecima točno kad će biti izbori i većina je pretpostavljala da će biti kraj travnja ili svibnja, izgleda da netko uvijek računa da će imati vremena. Nema ga, tko god se sada krenuo spremati je zakasnio"

Ljevica se uspjela ujediniti, iako bez Možemo!, osim u nekoliko izbornih jedinica. Bi li imali više šansi da su svi zajedno?

Mijić: "Ljevica mora shvatiti da su HDZ-ove mane njihov adut. Deset Fićeka ne daje Ferrarija. To su svi poznati akteri, mi znamo tko su oni. Njihova poruka mora biti: Nismo nekakav spektakl, ali s nama znate što dobivate. Nas je tu 10 i dobit ćete nešto što je u voznom stanju. HDZ možda djeluje na prvu da je moćniji stroj, ali je karamboliran nakon toliko udaraca i zbog sigurnosti svih u prometu bi ih trebalo isključiti. Mislim da je fokus na ono što je HDZ propustio učiniti ili je učinio loše ono što može oporbi donijeti više nego da se pokuša u kratko vremenu rebrendirati kao nešto novo i spektakularno"

Desnica je ostala razjedinjena, Most i Domovinski pokret su sve dalje kako se izbori bliže. Odgovara li to HDZ-u?

Macan: "Teško će se dogovoriti, oni će pokupiti ove manje. Pitanje je što će biti s Karolinom Vidović Krišto. Ona ima šansu s ovim 1,5 posto iz ankete, mogla bi se provući. Desnica je konsolidirana, neodlučni su više-manje na ljevici. Njih će ovo ujedinjavanje privući. Ako HDZ ode malo desno nagrabuse jedni i drugi. Vidi se da Plenković nije slučajno odlazio u desno proteklih dana. Bit će i bitka i na desnici iako nema nekih iznenađenja. Svima im je problem ako ostanu ispod 10 posto. De facto imate drugi mandat, a nigdje ga nećete dobiti"

Očekujete li DP u koaliciji s HDZ-om nakon izbora u slučaju pobjede?

Mijić: "Mislim da je nakon izbora to poprilično izvjestan scenarij. Oni će i jedni i drugi predizborno reći da to ne dolazi u obzir. Plenković želi zadržati glasove na centru koje ima, s druge strane Domovinski pokret nakon tolike kritike vladajućima ne može reći da će ući u taj brod. Ali, poprilično je izvjesno da ako budu trebale ruke da je to glavni bazen Plenkovića"

Macan: "Bit će rasprave. Politika je pragmatična"

Izborne jedinice su nove, kome ovo stanje može pomoći, kome odmoći?

Mijić: "Onome tko ih je kreirao, ali i SDP-u donekle idu na ruku"

Macan: "Zagreb je prvi put u tri izborne jedinice, Zagreb je uvijek skloniji ljevici. Ujedinjavanje u Zagrebu bi moglo napraviti problem HDZ-u u te tri izborne jedinice. Mogle bi poremetiti kalkulaciju od prošlog puta"

Mijić: "Samo moramo paziti kod usporedbe jer su se prošli izbori događali u izvanrednim okolnostima. Lijevi birači su bili pacificirani, ovaj put će biti nešto motiviraniji. Ipak treba računati na veću izlaznost ljevice"