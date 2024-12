Nastavlja se projekt besplatne vožnje vlakom: Evo tko još od Nove godine neće morati plaćati put

Vožnja vlakom ima svoje čari. Umirovljenik Ivan Kikić zato HŽ-om putuje triput tjedno: "Sjedim u miru, uživam, listam internet i ne moram se patiti u vožnji, gradu, gužvi i to".

Jedan je od 177.000 umirovljenika i starijih od 65 godina koji su izradili pametnu karticu kojom putuju besplatno na svim relacijama. A ta se mogućnost, prema odluci Vlade, nastavlja i u 2025.

"Mislio sam da je to bila reklamna ideja zbog izbora, ali dopalo mi se ovo da produžuju. Jako dobra ideja", kaže putnik HŽ-om Ivan Kikić.

Umirovljenik Marko Krznarić kaže da ga nastavak mjere raduje: "Valja onih 300 eura sačuvat u džepu", ističe referirajući se na slabe mirovine.

Zadnje dvije godine oko 20.000 redovnih studenata koristilo je mogućnost kupovine mjesečne karte za nešto manje od 10 eura. Od Nove godine i oni će moći vlakom po Hrvatskoj potpuno besplatno.

Student Nikola Katnić komentira: "Studenti baš nemaju puno novaca tako da vjerujem da svima znači to".

No, neki od studenata više bi voljeli da su Hrvatske željeznice pouzdanije. Patrik Matejić tako kaže: "Apsolutno ništa pozitivno, sve cijelo vrijeme kasni, to je to".

Petra Marčetić je u srednjoškolskim danima putovala iz Zaprešića u Zagreb, a uskoro će istom rutom svakodnevno krenuti i njezin sin.

"Bilo je tu svega, od ispričnica koje sam tražila zbog kašnjenja. U biti, meni bi bilo najdraže kad bi uveli malo češće. Da nije na svakih sat vremena vlak i da su povjerljiviji, da se možeš uzdati da ćeš doći na vrijeme", poželjela je Petra.

U novoj godini nastavlja se i besplatan prijevoz za mlađe od 18 godina.

Glasnogovornica HŽ-a Putnički prijevoz Mihaela Tomurad Sušac smatra da je mjera uspješna: "Prije uvođenja pilot projekta za djecu i učenike, 7.000 učenika je koristilo prijevoz vlakom. Danas se ta brojka popela na 84.000 djece i učenika koji redovno ili povremeno putuju vlakom".

I kondukteri primjećuju promjenu trenda.

Kondukterka Lorena kaže: "Broj umirovljenika je ove godine porastao i studenata također. Studenti su jako zadovoljni time što imaju povoljniji prijevoz, a umirovljenici pogotovo", dok kondukter Stjepan Ključarić dodaje: "Ja mislim da je vlak još uvijek najsigurniji. To se sad pokazalo za Split kad je bio zastoj dolje. Jedino se vlak mogao probiti, sa zakašnjenjem, ali je došao".

Zasad na relaciju uspješno dolazi, a da bi češće stizao na vrijeme, uvjeravaju iz HŽ-a, ulažu u obnovu pruga i kolodvora i nabavljaju nove vlakove. Uz besplatne karte, bit će barem lakše čekati.