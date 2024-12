Obećanje HŽ-a iz prošlog desetljeća postaje stvarnost: Vlakovi će juriti 120 km/h od Vukovara do Vinkovaca

Od Vukovara do Vinkovaca ubuduće prugom za manje od 20 minuta! Od danas ovo obećanje iz prošlog desetljeća postaje stvarnost! Otvorena je modernizirana pruga između ta dva slavonska grada!

Josipa i Šime iz Vinkovaca u Vukovar su krenuli vlakom. Rado biraju željeznicu jer se u vlaku, kažu osjećaju ugodno. Vlak, kažu, kao da klizi obnovljenom prugom.

Modernizirani su i cestovni prijelazi, a rekonstruirani željeznički kolodvori. U vlaku nema gužve pa Josipa i Šime uživaju u vožnji.

"Panoramicu gledaš. Tko ovako može putovati – ne može nitko, nitko. Sad da vidim ovoga Olega Butkovića, sad bih ga pohvalio, rekao bih – kume svaka ti čast, jesi, malo zakasnio, ali nema veze", rekao je veseli putnik.

Butković na otvorenju

Ministar Oleg Butković stigao je u Vukovar upravo zbog završetka rekonstrukcije ove željezničke linije.

"Ovo je projekt čija je ukupna vrijednost nešto više od 60 milijuna eura, radi se o obnovi i rekonstrukciji pruge Vinkovci – Vukovar u duljini negdje oko 19 kilometara", rekao je Oleg Butković. Novom prugom trebali bi prometovati suvremeni vlakovi i to brzinom od 120 kilometara na sat. Vlak kojim smo se vozili to može, no brže od 50 – danas ipak nije smio.

"Mi sada smo u posebnom režimu dok ne ishodimo sve dozvole od Agencije za sigurnost prometa, kada se pusti brzina puna 120 kilometara na sat, vrijeme putovanja će biti ispod 20 minuta od Vinkovaca do Vukovara", rekao je predsjednik Uprave HŽ infrastrukture, Ivan Kršić.

Građani skeptični

A to bi trebalo biti, kažu za 2 do 3 mjeseca. Što prije to bolje jer apsurdno je da se vlakom nekada putovalo brže nego danas.

"Treba vratiti tu razinu barem na ta vremena kada smo ispod 3 sata išli do Zagreba jer tada će se vratiti i život u putnički prijevoz", rekao je Ivan Penava.

Polagano ga vraća i ova obnovljena linija Vinkovci – Vukovar. "Podržavam, ovo stvarno podržavam – svaka čast", rekla je Josipa.

Podržava i gospodin Šime, iako malo skeptičan o brzini od 120 kilometara na sat - za HŽ. "Imam puno godina, puno su nam naobećavali, ne znam, možda još desetak godina, koliko ću ja živiti – možda hoće, ja vjerujem da hoće, imam ja povjerenja u Vladu, nije da nemam, daleko od toga – ali, ne znam", rekao je skeptični Šime.

U sljedećih 10 godina HŽ najavljuje ulaganje od 6 milijardi eura i modernizaciju polovice postojeće željezničke mreže. Nadamo se i prometovanju vlakova koji će uistinu zaslužiti pljesak.