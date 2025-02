Banke bilježe rekordnu dobit, ali dižu naknade i do 40 posto: Ovako to pravdaju

Unatoč rekordnoj dobiti, banke ponovno pripremaju val poskupljenja naknada, pri čemu će dio usluga poskupjeti i do 40 posto.

Novi cjenici kod nekih su na snazi već od prvog dana ove godine, a do petog mjeseca sve vodeće banke u zemlji uglavnom dižu svoje cijene. Iako postoje naknade koje se ukidaju, ali i one koje pojeftinjuju, daleko veći broj je onih koje poskupljuju. Poskupljena idu od nekoliko centi do nekoliko eura.

Nove cjenike Zagrebačka banka uvela je s prvim danom Nove godine. Erste banka i OTP to će napraviti od 1. travnja – 15 dana kasnije (15.4.) s korigiranim cijenama kreću i u Hrvatskoj poštanskoj banci, a od 1. svibnja svoje usluge više će naplaćivati i Privredna banka Zagreb.

"Ako gledamo na razini sektora, analiza troškova je pokazala da treba doći do određenih korekcija visine naknada, a to znači u praksi da su pojedine naknade smanjene ili ukinute, dok su pojedine povećane u skladu s tržišnim uvjetima", objašnjava za RTL Danas glasnogovornik Hrvatske udruge banaka Ivan Hrvoje Maljković i dodaje: "U Hrvatskoj imamo snažno bankarsko tržište, snažnu konkurenciju od čega u konačnici najviše profitiraju potrošači i ne možemo reći da je bila jednoznačna akcija u tom smislu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada po pitanju visine naknada ne može puno, ali može HNB, tvrde stručnjaci.

"Po članku Zakona o kreditnim institucijama 308, stavak 2 – HNB može propisati kolike naknade banke mogu imati na kreditno i depozitno poslovanje. S obzirom na to da HNB to do sada nije napravio banke ništa ne sprječava da dignu cijene koliko god misle da tržište može izdržati", kaže ekonomski stručnjak Neven Vidaković.

Zbog tzv. naknadoflacije banke su do kraja 2024. godine HNB-u morale dostaviti dokumentaciju kako formiraju svoje cijene, što su i učinile.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Važno je reći da su banke krajem prošle godine u skladu sa zahtjevom Hrvatske narodne banke dostavile metodologiju utvrđivanja visine struktura naknada, što znači da regulator ima uvid u troškove koji utječu na formiranje cijena banaka", kaže Maljković.

Iz HNB-a su potvrdili da trenutačno analiziraju dostavljene metodologije uključujući i eventualne promjene tarifa pojedinih banaka.

Kažu kako će ovisno o rezultatima provedenih analiza razmotriti potrebu poduzimanja daljnjih aktivnosti u skladu sa svojim nadzornim ovlastima, a primjena metodologija usuglašenih sa zahtjevima HNB-a nadzirat će se u okviru redovnih nadzornih aktivnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na temelju analize Hrvatske narodne banke trebalo bi reagirati i Ministarstvo financija koje želi ograničiti plaćanje osnovnih naknada.

Napominju kako trenutačno intenzivno rade na zakonodavnoj inicijativi čiji je cilj zaštititi interese potrošača i osigurati im osnovnu razinu financijske usluge koja će biti dostupna bez naknade, uzimajući u obzir postojeću obvezu isplate plaća i mirovina na račun u banci, sukladno propisima koji uređuju radne odnose, mirovinsko osiguranje i porez na dohodak.

"S obzirom na to da su pojedine banke slijedom izrade traženih internih metodologija najavile kako će biti potrebno dodatno povećati pojedine naknade, Ministarstvo financija je odlučilo nakratko zastati s implementacijom mjera iz svoje nadležnosti dok se jasno ne utvrdi na koji način i u kojoj mjeri će aktivnosti Hrvatske narodne banke utjecati na visinu naknada, nakon čega će zauzeti stav u smislu opsega potrebne intervencije u postojeći zakonodavni okvir koji regulira poslovanje banaka u odnosu na naknade", priopćili su iz Ministarstva financija za RTL Danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Hrvatske udruge banaka poručuju da su nove cijene opravdane.

"Kao i drugim poslovnim subjektima i bankama su rasli ulazni troškovi poput troškova energije, infrastrukture, poštarine i dobavljača tako da su se banke jednostavno morale prilagoditi novim tržišnim uvjetima. Banke su svjesne izazova s kojima se građani suočavaju, svjesni smo da niti jedno poskupljenje nije prihvatljivo, međutim s druge strane upravljamo novcem svojih štediša i moramo voditi brigu i držati balans između održivog poslovanja i prihvatljivih cijena usluga za svoje klijente", kazao je RTL Danas glasnogovornik Hrvatske udruge banaka Hrvoje Maljković.