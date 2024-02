Otkako zna za sebe, Mato Mikleušević bavi se poljoprivredom. Svašta je radio i doživio, a sada se muči geotagiranjem. Fotografiranjem u aplikaciji koja bilježi geografsku širinu i dužinu te druge podatke kao dokaz obavljenog posla na poljoprivrednoj površini. Za neke je to previše.

"Ma zbuniti ljudi, nemaju pojma što će, čovjek od 60 i nešto godina, sad će on tražiti tu aplikaciju, kodove. Ja nemam pojma kako će to sve skupa biti, neće ljudi moći. Odustat!", kaže Mato.

Odustao nije Stjepan Nikolić Kovačić, proizvođač mlijeka koji je aplikacijom geotagirao fotografije zaoravanja stajnjaka. Morao je jer je to potrebno za mjere potpore na koje se javio no, kaže raditi i pri tome to tako bilježiti nije jednostavno.

"Ja sam otvorio tu aplikaciju, nekako sam ja to odradio, sin mi je pomogao, ali zamislite sad da je neki čovjek sam i da sam mora zakačiti tu đubretaru pa raskačit' pa zakačit' traktor, imat' taj telefon, jako teško", kaže poljoprivrednik Stjepan.

Stjepanov sin Josip mlada je generacija slavonskih poljoprivrednika, s poslom i tehnologijom nema problema, ali s geotagiranjem, kaže ima.

"Kad snimaš nešto da ne možeš, ne smiješ pomaknuti ruku centimetar, dva lijevo, desno, odmah ne možeš ni uslikati, a ne možeš uhvatiti taj stroj što to radi", objašnjava Josip.

A na nekim poljoprivrednim površinama, kažu zbog lošeg signala pametnim se telefonima ne mogu ni spojiti s aplikacijom.

"Ljudi se bune, signal nije dobar, ako pomaknu par centimetara lijevo ili desno ne uhvati dobro fotografiju, sam sustav aplikacije kad uslikaju kaže fotografija nije dovoljno oštra, nekakav zahtjev je upućen, nadamo se da će se geotagirane fotografije ukinuti", kaže poljoprivrednik Tomislav Brlošić.

Poljoprivrednici kažu kako oni koji to žele na brojne načine mogu pratiti je li neki poljoprivredni posao uistinu obavljen.

"A ne da oni prebacuju svoj posao na nas, to je doslovno neshvatljivo, nemoguće pa nismo mi fotografi, nismo mi ovaj ne znam što smo mi u biti na posljetku, geodeti, što smo mi?", pita Stjepan.

Poljoprivrednici žele biti poljoprivrednici. Za druge poslove, kažu poslije posla trebali bi ići u školu.

"U večernju školu? Da, ne znam, ja neću ići u večernju školu, to sigurno", zaključuje Mato.

Pa kaže da se nada da će i geotagiranje nestati iz hrvatske poljoprivrede kao što je s vremenom ionako puno toga već nestalo.