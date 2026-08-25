Pavuna za RTL Danas odgovorio na kritike: 'S nadvožnjaka u Selskoj su padali betonski blokovi'

Dvanaest je dana do početka nove školske godine, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Na čak dvadeset lokacija promet je posebno reguliran, gužve su svakodnevne, a povratkom građana s godišnjih odmora prometni kaos postaje sve veći.

Glavno pitanje koje muči sve vozače i roditelje jest hoće li radovi biti gotovi na vrijeme i hoće li glavne gradske prometnice biti prohodne za prvi dan škole.

Prema najavama iz Gradske uprave, situacija bi se trebala normalizirati u posljednji trenutak. Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna za RTL Danas potvrdio je da radovi ulaze u završnu fazu.

Iz Zagrebačkog električnog tramvaja stigla je potvrda da će ključne točke pod njihovom nadležnošću, poput Zvonimirove, Branimirove i Vukovarske ulice, biti u potpunosti prohodne do početka školske godine.

Pavuna: 'S nadvožnjaka su padali betonski blokovi'

Pavuna je posebno istaknuo goleme napore radnika koji su cijelo ljeto radili u iznimno teškim uvjetima. "Vidjeli ste ljude, rade i na 40 stupnjeva... cijelo ljeto kako bi uspjeli upravo to napraviti, da se ove glavne prometnice koje smo sada preko ljeta zatvorili otvore do školske godine", naglasio je pročelnik.

Da se situacija popravlja iz dana u dan, svjedoče i već otvorene prometnice poput Vukovarske te križanja Savske i Selske, a uskoro se očekuje i otvaranje Kršnjavoga.

Na česte pritužbe građana da je ljeto donijelo previše radova na previše lokacija istovremeno, pročelnik je odgovorio primjerom derutnog nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji.

"S njega su padali betonski blokovi. Imamo snimku, možete vidjeti kako je izgledao. Tko je taj koji može reći: 'Ma neka još koju godinu padaju betonski blokovi s nadvožnjaka, nećemo ga ići raditi'?" kazao je Pavuna.

Objašnjava kako je desetljetno zanemarivanje ključne infrastrukture dovelo do toga da je Grad sada "zateklo da moramo praktički sve odjednom".

Ljeto je idealno, ali radovi ne staju

Iako se čini da je cijeli grad raskopan, iz Grada pojašnjavaju kako su ljetni mjeseci optimalni za veće zahvate jer je tada značajan broj Zagrepčana izvan grada.

"Po ljeti radimo najviše, to smo rekli, tada kad je najviše ljudi izvan Zagreba", pojasnio je Pavuna. Ipak, dodao je kako si grad ne može priuštiti luksuz da radi samo ljeti, već se radovi, iako u manjem opsegu, moraju odvijati kontinuirano tijekom cijele godine.

Dok vozači s nestrpljenjem odbrojavaju dane do 7. rujna, iz Gradske uprave stižu uvjeravanja da gradilišta ulaze u završnu fazu. Najkritičnije točke trebale bi biti otvorene za promet, čime bi se barem djelomično smanjio prometni pritisak s početkom školske godine.