Lakše je živjeti u Oslu, Briselu, Helsinkiju, nego li u Zagrebu. Pokazao je to takozvani Carrie Bradshaw indeks omjera plaća i cijena najma za samce u 35 europskih gradova.

Naziv je dobio po glavnoj junakinji popularne serije koja je uspjela unajmiti jednosobni stan u New Yorku. Ušli smo u stan od 36 kvadrata koji se iznajmljuje za 600 eura na mjesec. Zvuči kao New York, a riječ je o zagrebačkoj Trešnjevci. I tu cijenu će postići.

Cijene rasle 15 do 20 posto

Pitali smo agenta za nekretnine, Antonija Štedula, koliko će ga ljudi pogledati prije nego što se iznajmi. "Što se tiče ovog stana ja bi rekao da bi bilo potrebno svega tri do pet gledanja da nađe svog najmoprimca". Pa nas je zanimalo koliko su cijene rasle: "Reklo bi se da je u proteklih godinu došlo do rasta cijena 15 do 20 posto u protekle dvije godine", rekao je Štedul.

Dovoljno da se Hrvatska nađe pri vrhu ljestvice nepriuštivosti stanova za samce, prema takozvanom Carrie Bradshaw indeksu, odnosno omjeru plaće i najamnine. Pa je tako prosječna zagrebačka plaća u studenom bila 1387 eura, od čega na stan sa spavaćom sobom u prosjeku odlazi 530 eura, oko 40 posto.

I to Hrvatsku smješta na vrh u društvu Budimpešte, Praga i Lisabona. Na sredini ljestvice su Pariz i Kopenhagen, koji su priuštiviji od Zagreba. A najlakše se živi u Karlsruheu, Bernu i Bonnu. Objašnjenje je jednostavno - mala je ponuda, a velika potražnja.

Mala je ponuda, a velika potražnja

"Na Zagreb postoji pritisak na najam već godinama. Od hrvatskih studenata, stranih studenata, stranih radnika, mladih ljudi koji su ne mogu priuštiti nekretninu. Ponuda je desetkovana. Iako nam se čini da se gradi posvuda, ne gradi se dovoljno“, objašnjava Lana Mihalinac Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Na cijenu utječe i oko 2 tisuće digitalnih nomada koji su u gradu. Već 3 godine ovdje je i digitalni nomad, Amerikanac Steve. Javio nam se iz Izraela. Plaća 900 eura za 72 četvornih metara. "Svaki put kada promijenim stan, stanarina raste. Nije samo zbog inflacije. Promijenio sam veličinu stana. Narasla je stanarina. I čini se da će i dalje rasti", kaže Steve Tsentserensky. Cijene su visoke i strancima i domaćima.

A kako je ponuda nedovoljna, očekuje se da će i dalje rasti.