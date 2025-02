Ivan je zbog afričke svinjske kuge ostao bez svinja: 'Svojim sam rukama napravio sve što imam'

Cijeli život Ivan uzgaja svinje i sada u praznom svinjcu osjeća i prazninu u duši. Zbog afričke svinjske kuge ostao je bez njih i u prvom naletu, a sada evo i drugi put.

"Primijetio sam kada su prestali malo jesti i doktor je došao, napravio uviđaj, rekao da su bolesne", rekao je Ivan Brdar iz Nijemaca.

Nakon prve eutanazije učinio je, kaže, sve što je potrebno. Nakon dozvole ponovno napunio svinjac u kojemu je sada stradalo još 97 svinja.

"Kako je došlo do te nesreće, e to moraju institucije reći, jer jednostavno mi laici to ne možemo znati", rekao je Ivan.

Inspektori na terenu

Veterinarski inspektori su na terenu i kontroliraju gospodarstva u blizini. Mještane na oprez pozivaju i u Općini.

"Apeliram na sve one koji su se nastavili baviti svinjogojstvom, koji su nabavili i rasplodni materijal i tovljenike da se pridržavaju svih onih mjera koje je propisalo ministarstvo i inspektorat", rekao je načelnik Općine Nijemci Vjekoslav Belajević (nez.).

Ključno je korištenje dezinfekcijskih sredstava i barijera, restriktivan pristup svinjcima i suradnja s veterinarima.

"Ovlašteni veterinari poduzimaju sve svoje zadatke na terenu i bitno je pridržavati se svih biosigurnosnih mjera i maksimalno onemogućiti kontaminaciju i širenje virusa", kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić (DP).

Svinjac će napuniti i treći put

Vlada je usvojila i program potpore stradalim gospodarstvima, a Ivan poručuje da im više od novca treba razumijevanje.

"Ja poticaja nisam uzeo nikada, zamislite 30 godina preko 100 komada svinja non stop – ni jednu lipu u kunama i sada eurima nisam uzeo i ne treba mi", rekao je.

Međutim, kaže da slavonskom selu treba život.

"Imam i unuče i unuka, oni u selu moraju imati ovo i ne mi samo, to bi trebali imati svi 99 posto, jedan je rekao iz Zagreba došao, kaže ja sam prolazio kraj kuća gdje sam po mirisu znao gdje je ovca, gdje je koza, gdje je što, a danas dođem – nema mirisa", kaže Ivan.

Svojim je rukama napravio sve što ima, a svinjac će, kaže, napuniti i treći put. "Pa ovo ja neću ostaviti prazno, ne radi interesa, nego iz ljubavi", rekao je.

Jer svinjac neko vrijeme i može biti prazan, ali s praznom dušom - živjeti se ne može.