Ukrajina je već nekoliko dana pod jačim napadima koji dolaze iz Rusije, a situaciju u toj i dalje ratom zahvaćenoj zemlji za Net.hr je komentirao profesor Maksim Kamenjecki iz kijevskog Instituta za međunarodne odnose.

S Kamenjeckim smo razgovarali u utorak, a baš je taj dan Rusija izvršila žestoke napade u Kijevu, a kojima su ranjeni deseci stanovnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zadnja tri dana Kijev je ponovo meta udara, ali za razliku od prije, Rusi koriste projektile koji nisu precizni u vođenju. Čini mi se da se koristi protuzračni kompleks S400. Prvi puta je bila pogođena moja općina, to je nekoliko kilometara od moje privatne kuće. Navodno je palo osam raketa na to područje i tada su ranjene četiri osobe", kazao je.

"Danas (op.a. u utorak) pogodili su jednu sjevernu općinu na lijevoj obali Dnjepra. Nastradale su višekatne stambene zgrade, pogođen je vodovod. Napad je izvršen s 10 raketa", rekao je Kamenjecki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upitan zašto su napadi postali učestaliji, profesor Kamenjecki kaže da misli da je to taktika Rusije za plaženje ukrajinskog stanovništva. "S ovim raketama s kojima gađaju ne može se precizno pogoditi neki objekt. Po avionu oni mogu precizno gađati, ali cilj na zemlji ne mogu precizno pogoditi", kazao je.

"Zato mislim da premještanje mjesta gdje oni gađaju pokazuje da su odabrali lijevu obalu Dnjepra gdje nema velikog broja stranaca. U Kijevu su smještena veleposlanstva, ali ona su na desnoj obali", dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napade rade preko noći, bez paljenja zračne uzbune jer se ne može detektirati ispaljivanje takvih raketa. Južne dijelove Ukrajine stalno svaku noć pokušavaju pogoditi dronovima, pojasnio je Kamenjecki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve manje oružja

Osvrnuo se i na činjenicu da u Ukrajinu dolazi sve manje oružja. Upitan je li to zbog novog ratnog žarišta na Bliskom istoku, rekao je da to nije povezano. "U našem društvu je umor, ne toliko zbog rata koji je u tijeku, nego jer su ljudi mislili da možemo pobijediti brže i istjerati Ruse jer je civilizirani svijet uz nas. Ispada da ovo što su nam govorili naši saveznici, "da ćemo biti uz vas onoliko koliko vam treba", ispalo je da to znači samo do kraja godine", rekao je.

"To sve ne diže moral. Ali mi nemamo drugog izbora nego nastaviti borbu bez obzira što ukupna pomoć nije toliko velika kao što bi nam trebala za pobjedu", kazao je Kamenjecki.

"Najviše što smo dobili od saveznika su topovi, otprilike 1000 komada topova kalibra od 100 mm do 150 mm. Dužina bojišnice gdje se vode aktivne borbe je 1500 kilometara. Ali mi još imamo oko 1000 kilometara granice s Bjelorusijom koju isto treba zatvarati i biti spreman za eventualne neke provokacije. Imamo 65 Heimarsa, dobili smo 99 zapadnih tenkova i 490 sovjetskih tenkova, krš i lom koji je ostao u nekim zemljama, oni su dali nama. Naša vojska je zarobila 491 tenk od Ruske Federacije, skoro isto što smo dobili od stranih partnera", pobrojao je Kamenjecki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što smo postigli u toj protuofenzivi, to je neka korelacija pomoći koju smo dobili. Koliko smo mogli progurati Ruse, to je sve ovisilo o pomoći. Niti jedna srednjeeuropska zemlja ne može računati da je spremna voditi borbe na takvoj površini", rekao je.

Osvrnuo se i na posjet Zelenskog SAD-u, gdje je pokušao doći do još dodatne pomoći za Ukrajinu. "Problem je u tome da su SAD koncipirane tako da predsjednik ima puno moći i ima pravo na neke poteze. Poteze koje je izveo po pitanju pomoći Ukrajini je ispucao skoro do kraja. Dalje sve što može napraviti SAD ovisi o koncipiranju proračuna. I tu u američkom parlamentu postoje natezanja trebaju li se svi problemi vezati van SAD-a i kako su oni vezani na unutarnje probleme, primjerice takozvane južne granice", pojašnjava Kamenjecki.

"Većina američkih političara razumije da ako Ukrajina izgubi rat, da je to puno više od samo ukrajinskog pitanja. To je kompletan utjecaj na međunarodne odnose, na daljnje ponašanje Rusije, Irana, Kine u međunarodnim odnosima. Oni to razumiju. Problem je u tome kako će riješiti ovaj problem sa financiranjem", rekao je Maksim Kamenjecki, dodavši da ono što treba Izraelu je petina onoga što treba Ukrajini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To što treba Izrael, kod nas se troši za dva dana borbi", zaključio je Kamenjcki za Net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukrajina kaže da je srušila 20 ruskih dronova, a Rusija da je uništila 33 ukrajinska

Ukrajinske zračne snage objavile su u nedjelju da su srušile krstareću raketu i 20 ruskih dronova, a rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su rusk sustavi protuzračne obrane srušili 33 drona koja je lansirala Ukrajina.

"Rusija je tijekom noći pokrenula zračni napad na Ukrajinu koristeći balistički projektil Iskander, krstareću raketu i jurišne bespilotne letjelice", priopćile su u nedjelju ukrajinske zračne snage.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukrajinski sustavi protuzračne obrane uništili su krstareću raketu i 20 jurišnih dronova, objavile su zračne snage u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Raketa Iskander "nije dosegla svoj cilj", rečeno je, bez navođenja detalja. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije jasno koliko je dronova Rusija ukupno lansirala niti je li napad uzrokovao štetu ili žrtve. Prethodno je rusko ministarstvo obrane objavilo da su ruski sustavi protuzračne obrane uništili 33 drona koje je lansirala Ukrajina iznad nekoliko ruskih regija. Dronovi su presretnuti ili uništeni prije nego što su stigli do svojih ciljeva u regijama Lipetsk, Rostov i Volgograd, priopćilo je ministarstvo u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, bez dodatnih pojedinosti.

POGLEDAJTE VIDEO Kamenjecki o Orbanovim kritikama prema Ukrajini