Mađarska je blokirala 50 milijardi eura europske pomoći za Ukrajinu samo nekoliko sati nakon što je postignut dogovor o početku pregovora o članstvu. Kako to da Mađarskoj prolaze tako čvrsti stavovi protivni ostalim državama članicama i što zapravo zamjeraju Ukrajini, za Net.hr je komentirao geopolitički analitičar Denis Avdagić.

"Smisao veta u Vijeću je da zemlje članice mogu braniti određene svoje interese", ističe Avdagić i prisjetio se da se pitanje veta nedavno pojavilo u hrvatskim medijima kada su europski parlamentarci glasali o izvješću koje poziva na ukidanje jednoglasnosti u donošenju ključnih europskih odluka. HDZ-ovi europarlamentarci glasali su protiv uskraćivanja tog prava na veto, dok su za uskraćivanje glasali, primjerice, SDP-ovi odnosno IDS-ov zastupnik, napominje Avdagić.

Veto je 'zadnja linija obrane'

"Radi se o jednoj vrlo kompleksnoj temi o kojoj se već jako dugo vremena unutar Europske unije raspravlja, da li bi se to pravo veta na Europskom vijeću gdje sjede šefovi država i vlada trebalo ograničiti ili posve dokinuti. Naravno što se tiče malih zemalja, kao što je Hrvatska, a možemo tu ubrojati i Mađarsku, to nama i nije baš previše u interesu, jer je to zadnja nekakva linija obrane u kojoj se male zemlje mogu doista postaviti, ako je nešto protiv njihova interesa, i vetirati odnosno zablokirati", ističe hrvatski analitičar.

"U ovom slučaju radi se o specifičnoj situaciji jednog javno poznatog stava Orbana, možemo reći službenog stava Mađarske prema Ukrajini, a s druge strane kao što vidite on jednostavno nije pristupio glasanju odnosno dopustio je da to glasanje prođe", kaže Avdagić vezano za dogovor o početku pregovora o članstvu Ukrajine.

"Vezao bih to uz raniju odluku da će Mađarskoj ipak biti proslijeđen jedan dio zamrznutih sredstava od strane Europske unije. Radi se o dogovoru", dodao je.

"Moje osobno mišljenje je da će i ovaj dio drugi, druga odluka vezana uz Ukrajinu, a to je vezano uz financijsku potporu Ukrajini u obliku zajma i bespovratnih sredstava biti opet isto odobrena u onom momentu kada Mađarska dobije ostatak svojih zamrznutih sredstava. Dakle kao što vidite, bez obzira na jedan opće poznati stav Orbana, zapravo se radi o trgovini prije svega za interese Mađarske", ističe Avdagić.

Mađarska nije jedina koja iskorištava situaciju

Hrvatski analitičar napominje da Mađarska nije jedina koja pokušava iskoristiti situaciju po pitanju Ukrajine i sankcija prema Rusiji. Naglašava da ćemo kao Europa i Zapad uvesti sankcije na ruske dijamante tek ove godine. Naime, Belgija je veliki uvoznik ruskih dijamanata i tu se radilo o milijardama, a o tome se, barem u Hrvatskoj, uopće nije pričalo.

"Zamislite, ta trgovina je prošla ispod 'loopa', nitko o njoj ne govori", čudi se Avdagić. A dijamanti nisu jedini slučaj, tu je i tema povećavanja uvoza ruskog LNG plina u europu.

"Opet se radi o Belgiji, radi se o Španjolskoj. Znači, doslovno imamo povećanje uvoza ruskog plina tim putem u vremenu kada se govori da treba smanjiti ovisnost o ruskim energentima. Govorimo o 2022. i 2023. godini u kojoj neke stvari kao da se ne vide, a neke stvari su na površini", ističe.

Avdagić se ne slaže s mađarskim stavom prema Ukrajini, iako smatra da su njihove primjedbe u vezi mađarske manjine opravdane, ali misli da je upravo otvaranje pregovora i ono što će uslijediti vrijeme kada bi se stvari trebale riješavati. "To je tema koja treba biti riješena, ali treba biti riješena u ovkiru pregovora".

'Govorimo o koketiranju s Rusijom, ali tu je i pitanje mađarske manjine'

Razlog Orbanovog protivljenja pomoći Ukrajini je dvostruk.

"Mi govorimo o nekakvom koketiranju Mađarske sa Rusijom, to nije sporno, to zapravo svi vide. S druge strane, tu je to pitanje mađarske manjine koje doista mora biti riješeno na obostranu korist", kaže Avdagić i pojašnjava: "Mislim da je Ukrajina trebala taj segment početi riješavati prije nego što se ovo sve skupa dogodilo. Međutim, i to je sad kompleksno pitanje. O čemu se radi: Ukrajinci ne žele, pogotovo u vrijeme rata, dati bilo kakva prava manjinama u kontekstu, prije svega, ruske manjine".

"Tu je mađarska manjina u Ukrajini žrtva okolnosti koje nisu namijenjene njima. Mađarska ima u tom kontekstu teme za prigovor, ali i teme za razgovor. Mislim da je loše da se o tome dublje i ozbiljnije ne razgovara, ne samo u bilateralnim odnosima, nego i na razini Europske unije", ističe hrvatski analitičar.

U Europi i na Zapadu 'Ima dosta zamora po pitanju Ukrajine'

Smatra da se otvoreno može reći "da ima dosta i europskog i zapadnog zamora po pitanju Ukrajine".

"Mislim da i zapadni vojni čelnici smatraju da su poslali dosta oružja koje nije bilo korišteno onako kako su oni smatrali da bi trebalo biti korišteno, a tu opet pritom moramo reći, da su Ukrajinci uspjeli u svom naumu bez slušanja drugih, nitko im ne bi prigovarao. Međutim, činjenica je da smo došli do situacije gdje se njihova protuofenziva mora proglasiti neuspjelom", kaže. S druge strane, treba uzeti u obzir i da Ukrajincima oružje nije dolazilo obećanom dinamikom, nego daleko sporije, ističe Avdagić. Ono što je trebalo biti davno isporučeno, nije isporučeno ni dan danas.

No, opet, ovo nije rat Zapada, naglašava Avdagić, ali je Zapad je išao pomoći u humanitarnom, ali i sigurnosnom smislu smatrajući da jedno brutalno kršenje svih međunarodnih postulata mora biti zaustavljeno, ne samo zbog Ukrajine nego i da se ne bi ponavljalo, pogotovo na Europskom tlu.

Što se tiče Orbana, "na kraju krajeva, vidimo da se s njim može dogovoriti. Što bi bilo pak s druge strane da je ostao tvrd i da nije čak ni ovo pustio, to bi bila neka posve druga priča. S njim se dosad moglo razgovarati, moglo pregovarati. Sve sankcije su zapravo prošle, nije stao tu tvrdo proruski, nego je svaki put pregovarao", naglasio je.

A moramo uzeti u obzir da nije Mađarska jedina koja uzima benefite po pitanju sankcija, rekao je, ponovno se osvrnuvši na dijamante. Te teme nisu nikada toliko jednostavne koliko stane u nekakav naslov i podnaslov, a danas malo tko čita dalje toga, zaključio je Avdagić na kraju intervjua.

