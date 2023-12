Ukrajinski profesor Maksim Kamenjecki u intervjuu koji je dao za Net.hr u utorak komentirao je nedavne izjave mađarskog premijera Orbana koji je Ukrajinu prozvao korumpiranom. Podsjetimo, Orban se žustro usprotivio tome da Ukrajina sa EU započne pristupne pregovore o članstvu, a nakon što je unatoč tome postignut dogovor o početku pregovora, Mađarska je blokirala 50 milijardi eura pomoći EU za Ukrajinu.

Gostujući na mađarskom državnom radiju u petak, orban je rekao da je morao blokirati paket pomoći Ukrajini koji je dio šireg višegodišnjeg proračunskog plana kako bi bio siguran da će Mađarska dobiti sredstva koja želi iz proračuna EU-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek sam govorio da ako netko želi modificirati proračun - a želi - onda je to izvrsna prilika za Mađarsku da jasno kaže da mora dobiti ono što joj pripada. Ne polovicu, ili jednu četvrtinu", rekao je. Čelnici EU-a s pregovorima će pokušati ponovno u siječnju.

Upitan što je posrijedi Orbanovih poteza, Kamenjecki kaže da mu se čini da Orbanova politika kao razlog ima unutarnje mađarske probleme. "Ta stranka Fides koja je na vlasti, oni uživaju ugled onih koji brane mađarske interese svugdje. Dosta Mađara živi i u našim djelovima sa zapadne strane Karpata i zato oni to pokušavaju koristiti kao jedan razlog zašto vode toliko agresivnu politiku. Stanovništvo Mađarske, izgleda, njih podržava", rekao je Kamenjecki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje da je za Orbana je bitno igrati ulogu i Mađarima pokazati da je on jak političar, da se može suprotstaviti EU i gurati svoje interese vezane na moguće odnose s Rusijom, isporuke navodno jeftinog ruskog plina, štititi prava Mađara u drugim zemljama poput Ukrajine, Hrvatske, Rumunjske, itd.

"To je sve jedna politika koja mu vjerojatno uspjeva. On zbog takvih razloga to radi", rekao je Kamenjecki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"EU ima primjedbe prema Mađarskoj što se tiče vladavine prava, prava i slobode građana i s time povezuje financijsku pomoć Mađarskoj. Međutim, Mađarska zbog takvih razloga pokušava iskoristiti svoj adut, utjecaj na sustav odlučivanja u EU", kaže nam ovaj stručnjak za međunarodne odnose i politiku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Baš na takve stvari računaju..'

Na pitanje koliko su takve stvari pogubne za EU, s obzirom da specifične situacije imamo sada i u Nizozemskoj te Slovačkoj, kazao je da ne zna koliko bi to bilo pogubno za EU, ali ovakvi problemi su sigurno pogubni za vojno, političko i sigurnosno stanje EU.

"Baš na takve stvari račuinaju ti koji bi htjeli srušiti sve što je gradila Europa. Svi znamo da nema niti jednog sustava bez grešaka. Imamo problema – i vi u EU, i mi u Ukrajini", konstatirao je Kamenjecki.

Dodao je da su istočne granice EU ugrožene od strane udara koje nanosi Rusija po ukrajinskom teritoriju. "Tu se ne može doći do nekog jedinstvenog rješenja, s time da je najgore to što se poziva na društveno mišljenje koje nema veze sa svim detaljima koje stoje u osnovi sigurnosnih sistema", ustvrdio je Kamenjecki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tražiti da se ljudi slože između sebe – treba li nešto pomagati, treba li nešto raditi u smislu sigurnosti, a ti ljudi ne znaju detalje u čemu je problem, ne može im se uvijek objasniti jer su sigurnosni problemi nekad povjerljivi, onda dolazimo do situacije da je ovakav, demokratki način rješenja političkih problema, poguban za situacije gdje treba brzo i učinkovito odgovoriti na neke sigurnosne prijetnje", rekao je Maksim Kamenjecki za Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO Maksim Kamenjecki komentirao aktualno stanje u Ukrajini