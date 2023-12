Blagdansko je vrijeme, Božić je pred vratima, no u Kijevu već drugu godinu zaredom nema ni lampica ni adventa, ima samo rastuće brige o tome što donosi sutra. I to doslovno sutra jer bez zapadne vojne pomoći nitko ne zna što i kako dalje, piše Danas.hr.

"Ostane li Ukrajina bez pomoći, bojim se da će rat potrajati sve dulje i da će biti teško reći kada bi mogao završiti", kaže Kijevljanka Olga Starosenko.

Predsjednik Zelenski na dan ukrajinske vojske diže moral naciji, no mnogi bi u posljednje vrijeme primijetili da podizanje morala treba najviše upravo njemu.

Ofenziva nije uspjela?

"Iza nas su devet godina i 651 dan rata. Pobjeda je pred nama. A kako drugačije? Može li postojati alternativa? Svi znamo: Ne", ispričao je Zelenski, snimajući se u šetnji gradom.

Prošle godine Timeova osoba godine, simbol otpora i duha zemlje, Volodimir Zelenski danas se svađa s vrhovnim zapovjednikom vojske, Valerijem Zalužnim, koji otvoreno tvrdi da je rat došao do mrtve točke što Rusiji daje prednost. Proteklih dana Zelenski je bez njega obilazio front, a uz Zalužnog je stajalo i drugo najprepoznatljivije lice u zemlji, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. I sve to uoči predsjedničkih izbora.

"Znamo da predsjednik Zelenski želi odgoditi izbore zbog ratnog stanja, a gradonačelnik Kijeva je jedan od mogućih kandidata za predsjednika. To samo po sebi ne bi trebalo biti loše, to bi bio nagovještaj intenziviranja demokratizacije, ali sve se to događa na podlozi svijesti da Ukrajina nije ostvarila svoje ciljeve, da ljetošnja ofenziva nije uspjela", komentira bivši hrvatski ambasador u Moskvi Božo Kovačević.

I zato, kada danas razmatramo moguće scenarije završetka rata, jedna bi opcija bila da se zamrzne aktualno stanje na terenu, Rusija zadrži Krim i Donbas, a Ukrajina ostatak zemlje. Iduća opcija koja se od prvog dana smatra pobjedom za Ukrajinu jest da vrati cijeli teritorij koji je Rusija zauzela 2014., uključujući Krim, ali taj scenarij, koji bi za Vladimira Putina značio siguran pad, danas se čini sve teže ostvarivim.